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حرائق سيطفئها ترامب فوراً .. ما هي؟

1/16/2025 3:16:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أيام قليلة تفصل الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن تسلّم منصبه ودخوله البيت الأبيض، بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية في الانتخابات التي جرت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي فاز بها على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، بعد انسحاب الرئيس المرشح جو بايدن من السباق الانتخابي لصالح هاريس.
هي أيام قليلة، لكن تسارع الأحداث وتطوراتها يجعل ترامب يراها أشهرًا، بل سنوات، بسبب النظام الأميركي الذي يسمح للرئيس المنتهية ولايته بممارسة مهامه كاملة حتى موعد التسليم.
سيدخل ترامب البيت الأبيض، آملًا أن تنطفئ الحرائق التي أشعلتها إدارة بايدن عمدًا، وأخرى أُشعلت بفعل عوامل لم تُحدد. لكن ترامب وجه اللوم إلى إدارة بايدن، متهما إياها بإهمال الشأن الداخلي لصالح مغامرات خارجية.
سيتسلم ترامب منصبه في الـ20 من يناير/كانون الثاني الجاري خلال حفل تسلّم وتسليم، على وقع الحرائق التي تضرب ولاية كاليفورنيا. هذه الحرائق دخلت أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن السلطات المحلية، رغم المساعدات الخارجية من كندا والمكسيك، من احتوائها. وارتفعت حصيلة القتلى إلى 24، بينما دُمرت أكثر من 13 ألف مبنى.
قال بايدن، الخميس 9 يناير/كانون الثاني، أثناء زيارته لمنطقة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا لمتابعة الكارثة: "الحرائق التي تجتاح المنطقة حاليًا هي الأكثر دمارًا في تاريخ الولايات المتحدة، إنها أشبه بساحة حرب حقيقية".
ليس المهم أن يقول بايدن ذلك؛ لأن العالم أجمع يشهد على هول الحرائق، لدرجة وصف البعض للمشهد بـ"الجحيم". لكن الأهم هو تصريح ترامب الذي ألقى بالمسؤولية على الإهمال الإداري والفساد المستشري، مما ساعد في تفاقم الكارثة الطبيعية التي لم يتمّ احتواؤها بعد.
في خضم الكارثة، تعرضت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، لانتقادات حادة بسبب وعدٍ قطعته على نفسها قبل 3 سنوات لكنها لم تفِ به. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، تعهّدت باس عام 2021 بتقليص رحلاتها خارج أميركا والتركيز على الشؤون الداخلية. لكن المفارقة أنها كانت عائدة من غانا، حيث حضرت تنصيب رئيس جديد، عندما اندلعت سلسلة من حرائق الغابات المدمرة في لوس أنجلوس.
الإهمال وعدم المحاسبة دفعا ترامب لشنّ هجوم جديد على المسؤولين الديمقراطيين في كاليفورنيا، واتهمهم بعدم الكفاءة في إدارة الأزمات. وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: "الحرائق لا تزال مشتعلة، والسياسيون غير الأكْفاء ليس لديهم أي فكرة عن كيفية إخمادها"، كما دعا حاكم الولاية غافين نيوسوم إلى الاستقالة.
قد يكون ترامب يعبّر عن غضبه أمام هول الكارثة، لكنه يسعى أيضًا لإيصال رسائل سياسية يستهدف بها الناخبين في الولاية، التي تعتبر من أكبر الولايات من حيث القوة التصويتية. إذ تمتلك 54 صوتًا في المجمع الانتخابي، وهي الأعلى بين الولايات الأميركية، رغم سيطرة الحزب الديمقراطي عليها تاريخيًا.
هي الحرائق التي يريد ترامب إطفاءها، والتي أشعلتها سياسات بايدن في الداخل الأميركي. يرى ترامب أن معالجة القضايا الداخلية تحتاج إلى وقت ومثابرة، وهذا ما دفعه للضغط على الجهات المعنية لإخماد النيران التي أشعلتها السياسات الأميركية في الخارج.
في سياق متصل، كشف ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز عن التحضير للقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا. وأكد أن العمل جارٍ على تنظيم اجتماعات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وآخرين.
يرى ترامب أن معالجة العلاقات الخارجية تتطلب وقف الحرائق التي أشعلتها إدارة بايدن مع كل من روسيا والصين. بالنسبة إلى روسيا، أوضح مستشاره مايكل والتز أن ترامب يعتقد أن إزاحة روسيا من الأراضي الأوكرانية أمر غير واقعي، مما يُسهّل التوصل إلى تسوية بين الطرفين.
أما في الملف الصيني، فيبدو أكثر تعقيدًا، خاصة مع التعيينات الجديدة في إدارة ترامب التي تضم شخصيات ذات خلفية عدائية تجاه الصين. ومع ذلك، من المتوقع أن يعتمد ترامب سياسة أقل كلفة على الخزينة الأميركية، بالتركيز على رفع الرسوم الجمركية وفرض عقوبات اقتصادية على الشركات الصينية.
"أميركا أولًا" هو الشعار الذي يعود ترامب لرفعه من جديد. لتحقيق هذا الشعار، يدرك أنه يجب إطفاء الحرائق الخارجية ليتمكن من التركيز على الشأن الداخلي.
الجزيرة


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