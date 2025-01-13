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صيانة وتطوير طرق الشرقية

1/13/2025 2:20:34 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال عام 2024 عددًا من مشاريع صيانة الطرق والسلامة المرورية والجسور والأنفاق، إضافة إلى مشاريع تصريف مياه الأمطار.
وتضمنت تلك المشاريع أعمال تطوير وصيانة طبقات الإسفلت بمساحة 8.678.392 مترًا مربعًا، وصيانة الأرصفة بمساحة 446.622 مترًا مربعًا، إلى جانب تنفيذ دهانات الطرق بمساحة 701.862 مترًا مربعًا، إذ تأتي هذه المشاريع بهدف رفع مؤشر حالة الرصف في شوارع حاضرة الدمام، وتعزيز مستوى السلامة المرورية على الطرق والجسور والأنفاق.
كما شملت الأعمال صيانة حواجز الطرق بطول 89.562 مترًا طوليًا، بالإضافة إلى صيانة السلامة المرورية بعدد 16.023، وصيانة المناهل بعدد 3285.
أما فيما يخص صيانة الجسور والأنفاق فقد تم استبدال فواصل التمدد بطول 2.590 مترًا طوليًا، إضافة إلى كشط وإعادة سفلتة بمساحة 10.000 متر مربع، وأعمال دهانات بمساحة 43.500 متر مربع، كما تم تأهيل 6.200 متر مربع من الأسطح الخرسانية.

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