صيانة وتطوير طرق الشرقية

(MENAFN
- Al Watan)
نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال عام 2024 عددًا من مشاريع
صيانة الطرق والسلامة المرورية والجسور والأنفاق، إضافة إلى مشاريع تصريف مياه الأمطار.
وتضمنت تلك المشاريع أعمال تطوير وصيانة طبقات الإسفلت بمساحة 8.678.392 مترًا مربعًا، وصيانة الأرصفة بمساحة 446.622 مترًا مربعًا، إلى جانب تنفيذ دهانات الطرق بمساحة 701.862 مترًا مربعًا، إذ تأتي هذه المشاريع بهدف رفع مؤشر حالة الرصف في شوارع حاضرة الدمام، وتعزيز مستوى السلامة المرورية على الطرق والجسور والأنفاق.
كما شملت الأعمال صيانة حواجز الطرق بطول 89.562 مترًا طوليًا، بالإضافة إلى صيانة السلامة المرورية بعدد 16.023، وصيانة المناهل بعدد 3285.
أما فيما يخص صيانة الجسور والأنفاق فقد تم استبدال فواصل التمدد بطول 2.590 مترًا طوليًا، إضافة إلى كشط وإعادة سفلتة بمساحة 10.000 متر مربع، وأعمال دهانات بمساحة 43.500 متر مربع، كما تم تأهيل 6.200 متر مربع من الأسطح الخرسانية.
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