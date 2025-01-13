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قتلى وإصابات بعد تفجير المقاومة منزلاً بقوة إسرائيلية في غزة

1/13/2025 3:12:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن موقع "حدشوت حموت" الإسرائيلي قوله إن مبنى في قطاع غزة انهار على قوات إسرائيلية بعد تفجيره، وإن مروحيات تقوم بعمليات إجلاء للجرحى إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.
ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورة لطائرة مروحية للاحتلال تجلي جنودا مصابين من قطاع غزة صباح اليوم.
وذكرت أن 3 جنود قتلوا وأصيب 10 من لواء "ناحال" بعد انهيار المبنى عليهم في شمال القطاع.
وكالات









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