قتلى وإصابات بعد تفجير المقاومة منزلاً بقوة إسرائيلية في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن موقع "حدشوت حموت" الإسرائيلي قوله إن مبنى في قطاع غزة انهار على قوات إسرائيلية بعد تفجيره، وإن مروحيات تقوم بعمليات إجلاء للجرحى إلى مستشفى
إيخيلوف في تل أبيب.
ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورة لطائرة مروحية للاحتلال تجلي جنودا مصابين من قطاع غزة صباح اليوم.
وذكرت أن 3 جنود قتلوا وأصيب 10 من لواء "ناحال" بعد انهيار المبنى عليهم في شمال القطاع.
وكالات
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