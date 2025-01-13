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الصحة: 2500 مريض كلى محولين الى المستشفيات الخاصة

1/13/2025 3:12:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت مدير إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة الدكتورة عُلا المساعفة أن هناك 2500 مريض كلى محولين للغسيل في المستشفيات الخاصة على حساب وزارة الصحة.
وقالت المساعفة اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الوزارة تعقد اتفاقيات سنوية تجدد دوريا حسب الحاجة لتأمين مرضى الكلى في المستشفيات الخاصة، لافتة إلى أن أعداد المرضى والشواغر الموجودة في وزارة الصحة لا تغطي حاجة كافة المرضى.
وعن آلية تحويل المرضى إلى المستشفيات الخاصة، أضافت أن العملية تتم حسب مكان سكن المريض وتحديد أقرب مستشفى له نظرا للوقت الذي يقضوه في غسيل الكلى وحالتهم الصحية إذ يشعرون بالتعب فور الانتهاء من العملية.
وأشارت المساعفة إلى أن تحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى بعيدة إجراء مؤقت نظرا لإجراء صيانة في المستشفيات أو على الأجهزة.
وبيّنت أنه يتم تأمين مرضى الكلى على حساب التأمين الصحي حسب فئة التأمين، أما المرضى غير المؤمنين صحيا فيتم علاجهم حسب نظام قصور الكلى.

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