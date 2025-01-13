الجيش الإسرائيلي يفيد بتعديل استراتيجياته في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة

(MENAFN
) أفاد الجيش الإسرائيلي بتعديل استراتيجياته في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة بعد تكبده خسائر كبيرة في معركة حديثة, في مساء يوم السبت الموافق 11يناير، أكد الجيش مقتل أربعة جنود، بينهم ضابط احتياط وأفراد من "كتيبة ناحال" النخبوية، بالإضافة إلى إصابة ستة آخرين، اثنان منهم إصابتهما خطيرة، جراء انفجار عبوة ناسفة في المنطقة, وقد دفع هذا الحادث إلى إجراء تحقيق سريع من قبل فرقة غزة، مما أدى إلى تغييرات في طريقة عمل القوات الإسرائيلية داخل منطقة القتال, الهدف الرئيسي الآن هو تفكيك آخر كتيبة من حماس في شمال غزة، مع تأكيد الجيش أن مقاتلي حماس، الذين لا يوجد لديهم مكان للتراجع، يقاومون بشدة قوات الجيش الإسرائيلي.
كما تُعتبر العملية البرية في بيت حانون، التي بدأت منذ أكثر من أسبوعين، بالغة الأهمية لاستعادة الأمن في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة ومدينة سديروت, ومنذ بدء العملية، قُتل 11 جنديًا إسرائيليًا، وأصيب ما يقرب من 20 آخرين, وتجهيزات حماس لملاقاة هذا الهجوم تشمل تركيب كاميرات مراقبة واسعة النطاق، وزرع متفجرات في المنازل والممرات، بالإضافة إلى تجهيز مواقع لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات وقنص الجنود, لمواجهة هذه التهديدات، عدل الجيش الإسرائيلي استراتيجيته بزيادة إطلاق النار التمهيدي، واستخدام الطائرات بدون طيار للاستطلاع، وتعزيز كشف المتفجرات من الجو عبر أنظمة حرارية.
وبالإضافة إلى ذلك، يبذل الجيش الإسرائيلي جهودًا لجعل تحركاته غير قابلة للتوقع، بما في ذلك العمل خلال الليل، حيث يمتلكون الأفضلية على حماس, تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل الكمائن وحماية الجنود أثناء استمرار العملية في المنطقة.
MENAFN13012025000045015687ID1109082628
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.