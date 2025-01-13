النائبة التركية تقوم بتقبيل يد الرئيس رجب طيب أردوغان

(MENAFN
) في لحظة مرحة، قامت النائبة التركية سيدا ساريباش بتقبيل يد الرئيس رجب طيب أردوغان خلال فعالية توزيع الهدايا والمصروفات للأطفال في مدينة أيدين، مما دفع أردوغان إلى منحها 200 ليرة مثل باقي الأطفال.
كما وقعت الحادثة بينما كان أردوغان يوزع الهدايا والمصروفات للأطفال بعد حضوره المؤتمر الإقليمي الثامن لحزب العدالة والتنمية في مدينة أيدين الغربية, اقتربت النائبة ساريباش من أردوغان وقبّلت يده، مما خلق جواً من الفرح والتفاعل, وبعد هذه اللفتة المرحة، منحها أردوغان 200 ليرة، مثل الهدايا التي تم منحها للأطفال الآخرين.
وسيدا ساريباش، البالغة من العمر 40 عامًا، تمثل حزب العدالة والتنمية في أيدين, فازت بلقب ملكة جمال تركيا في عام 2006، ثم قررت دخول المجال السياسي, بدأت ساريباش مشاركتها في المجلس التنفيذي لحزب العدالة والتنمية في منطقة ديديم، ثم شغلت منصب رئيسة فرع النساء للحزب في أيدين, في مارس 2021، تم انتخابها عضواً في المجلس المركزي للحزب, وفي مقابلة، أوضحت ساريباش أن والديها لهما خلفية سياسية، مما ألهمها لدخول الساحة السياسية من خلال حزب العدالة والتنمية.
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