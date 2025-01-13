العراق تدخل مليون ونصف وحدة سكنية في مرحلة التنفيذ لتخفيف أزمة السكن

(MENAFN
) في العام الحالي والعام القادم, ستدخل مليون ونصف وحدة سكنية في العراق في مرحلة التنفيذ، وفقا لرئيس لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب العراقي، حسنين خفاجي، الذي نوّه إلى أن هذه الوحدات تستاعد في التقليل من أزمة الإسكان في البلاد.
كما أضاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية يوم الأحد الموافق 12 يناير، إن اللجنة ستواصل السير في متابعة تحويل مشاريع
كبيرة في مجالات الإسكان والقطاعات الأخرى خلال السنوات القادمة ، منوهاً إلى أن عام 2025 سيشهد انطلاقة واسعة في قطاع السكن.
كذلك وضّح أن غالبية الشركات التي استحوذت على مشاريع ضخمة لديها سمعة مرموقة ومؤهلات قوية، وأن لجنة الاستثمار تستمر في مراقبة أعمال الشركات، علاوة على متابعة الأنشطة المتعلقة باللجنة العليا للاستثمار والإعمار في العراق والهيئة الوطنية للاستثمار، وغيرها الكثير من الهيئات التي تقع ضمن مسؤولية اللجنة.
بالإضافة إلى ذلك, صرح الخفاجي أنه خلال الفترة القادمة، وتحديداً في عامي 2025 و2026، سنرى انطلاقة كبيرة في قطاع السكن وغيره من القطاعات الحيوية، بسبب المشاريع الضخمة التي أُحِيلَت بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب ولجنة الاستثمار.
كذلك كان العراق قد أعلن سابقًا عن خطط لبناء 6 مدن جديدة في مختلف المحافظات، وذلك ضمن برنامج المدن الجديدة الذي أطلقته الحكومة العراقية، حيث سيتم تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية ستُضاف إلى سوق العقارات خلال السنوات الخمس القادمة.
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