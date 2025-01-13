صادرات كوريا الجنوبية ترتفع 3.8 بالمئة في أول 10 أيام من يناير

(MENAFN
) كشفت بيانات حكومية كورية جنوبية صدرت اليوم الاثنين الموافق 13 يناير, أن صادرات البلاد تصاعدت بنسبة 8ر3 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق في أول 10 أيام من شهر يناير الحالي.
كما وصلت قيمة الصادرات 16 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 10 الشهر الحالي بارتفاع بنسبة 8ر3 بالمئة من 4ر15 مليار دولار على أساس سنوي، حسبما ئكرت وكالة الجمارك الكورية, وارتفعت الواردات بنسبة 6ر2 بالمئة سنويًا لتصل إلى 19 مليار دولار في الفترة ذاتها مما أدى إلى عجز تجاري بقيمة 3 مليارات دولار، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
كذلك وصل عدد أيام العمل 5ر7 أيام خلال أول 10 أيام من الشهر الجاري، وبلغ متوسط الصادرات اليومية إلى 13ر2 مليار دولار بتصاعد 8ر3 بالمئة عن العام الماضي, وبحسب السلع، تزايدت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 8ر23 بالمئة سنويًا إلى 18ر3 مليارات دولار لتتملك 32 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد خلال الفترة المذكورة، متراجعة من 26 بالمئة قبل عام سابق بسبب تقدم دورة الصناعة.
بالإضافة إلى ذلك, قفزت صادرات السيارات والسفن بنسبتي 7ر4 بالمئة و7ر15 بالمئة إلى 36ر1 مليار دولار و851 مليون دولار على التوالي, وتزايدت الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة بنسبتي 4ر3 بالمئة و4ر1 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق إلى 36ر3 مليارات دولار و67ر2 مليار دولار على التوالي.
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