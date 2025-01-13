بنك الشعب الصيني يضخ 3.45 مليار دولار في النظام المصرفي

(MENAFN
) قام بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الاثنين الموافق 13 يناير بضخ 8ر24 مليار يوان (45ر3 مليارات دولار تقريبا) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 5ر1 بالمئة, ويضيف البنك المركزي إن هذه التدابير تهدف إلى الحفاظ على سيولة نقدية في النظام المصرفي معقولة وكثيرة، وفقًا لتقرير من وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
كما تعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال توفير العطاءات، على أساس الاتفاق على بيعها إليها مجددا في المستقبل, وفي سوق الصرف، تصاعد اليوان الصيني مقابل الدولار, ووصل السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 1885ر7 يوان لكل دولار بتزايد بقيمة 6 بيب صيني عن مستواه يوم الجمعة الموافق 10 يناير في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وكان 1991ر7 يوان.
كذلك تتيح القواعد الصينية لليوان بالتصاعد أو الهبوط بنسبة 2 بالمئة عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية, ويشير إلى أن السعر الاسترشادي لليوان مقابل الدولار يقرر على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبيل البدء بتعاملات سوق الإنتربنك كل يوم.
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