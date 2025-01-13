شركة بوينغ تعلن عن تبرعها بمبلغ 1 مليون دولار لصندوق تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب

(MENAFN
) أعلنت شركة بوينغ عن تبرعها بمبلغ 1 مليون دولار (812,600 جنيه إسترليني) لصندوق تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب
لفترة ولايته الثانية، لتنضم إلى قائمة متزايدة من الشركات الأمريكية التي تقدم مساهمات مماثلة, وقد أكدت شركات أخرى مثل جوجل ومايكروسوفت وشفايرون وميتا وأمازون وأوبر على تقديم تبرعات مماثلة, ومن المتوقع أن يتم تنصيب ترامب في 20 يناير، ليبدأ فترة ولايته الثانية في المنصب, وقالت شركة بوينغ إن تبرعها يستمر في تقليد الشركة في دعم لجان التنصيب الرئاسي في الولايات المتحدة، حيث قدمت الشركة تبرعات مماثلة في السنوات الثلاث الماضية.
وعلى الرغم من أن شركة بوينغ تتعافى من مشاكل تتعلق بالسلامة وجودة التحكم وكذلك الخسائر الناجمة عن الإضراب الأخير، فإنها تعمل أيضًا على بناء الطائرة الرئاسية القادمة، طائرة "إير فورس وان"، التي من المتوقع أن تدخل الخدمة في العام المقبل, خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ضغط الرئيس على شركة بوينغ لإعادة التفاوض على عقدها لطائرة "إير فورس وان"، مشيرًا إلى أن الصفقة الأولية كانت مكلفة للغاية, وقد تبرعت شركة جوجل أيضًا للصندوق، متبعةً في ذلك خطوات شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى مثل ميتا وأمازون, بالإضافة إلى ذلك، أعلنت جوجل أنها ستبث حفل التنصيب مباشرة على يوتيوب وستوفر رابطًا مباشرًا على صفحتها الرئيسية, كما تبرعت شركات مثل فورد وجنرال موتورز وتويوتا بمبلغ مليون دولار لكل منها, وأما شركة شفايرون، فقد أكدت دعمها للصندوق دون الكشف عن مقدار تبرعها، مشيرة إلى تقليدها الطويل في دعم لجان التنصيب لكلا الحزبين السياسيين.
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