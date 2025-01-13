ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتأثير العقوبات على إمدادات الخام الروسية إلى الصين والهند

(MENAFN
) سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين الموافق 13 يناير, أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر عند الجلسة الصباحية، واستمرت في الارتفاع مدفوعة بتوقعات بأن العقوبات الشديدة ستؤثر على إمدادات الخام الروسية إلى الصين والهند ، أكبر وثالث أكبر مستورد للخام في العالم.
كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار، ما يعادل 1.83 بالمئة، إلى 77.97 دولارا للبرميل بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عند 78.32 دولارا، وهو أعلى سعر سجله منذ الثامن من أكتوبر.
كذلك فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة الموافق 10 يناير عقوبات جديدة على منتجي النفط الروسيين مثل جازبروم نفت وسورجوت للنفط والغاز بالإضافة إلى 183 شاحنة تعمل في نقل النفط الروسي، مما يستهدف عائدات تستعملها روسيا لتمويل حربها ضد أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك, صرح متعاملون وخبراء إن صادرات النفط الروسية ستتأثر سلبيًا بشدة بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة مما سيحفز المشترين الرئيسيين الصين والهند لكسب المزيد من النفط من الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين وهو ما سيرفع الأسعار ومصاريف الشحن, وأضاف هاري تشيلينجويريان رئيس قطاع الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال إن "الجولة الأحدث من عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي تستهدف شركات النفط الروسية وعددا كبيرا جدا من الناقلات سيكون لها عواقب وخيمة على الهند على وجه الخصوص".
MENAFN13012025000045015839ID1109082611
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.