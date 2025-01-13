الحكومة البريطانية تؤكد على ضرورة إنشاء صندوق دولي يهدف إلى دعم السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

(MENAFN
) تؤكد الحكومة البريطانية، تحت قيادة كير ستارمر، على ضرورة إنشاء صندوق دولي يهدف إلى دعم السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين, تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز جهود المجتمع المدني وبناء الثقة، والاستفادة من الخبرات الدبلوماسية للمملكة المتحدة، خاصة تلك المكتسبة في إيرلندا الشمالية.
وعلى الرغم من العنف المستمر في غزة والضفة الغربية، والتهديد المتزايد بحدوث صراع إقليمي أوسع بين إسرائيل وإيران، فإن الدعوة إلى السلام تظل أمرًا بالغ الأهمية, في حين أن المحادثات السلمية قد تبدو مستحيلة في هذه الأوقات المضطربة، فإنه في هذه الأزمات بالذات يجب تكثيف الجهود للبحث عن حلول, والوضع الحالي هو الأسوأ على الإطلاق لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين, فشل جهود السلام السابقة، في كثير من الأحيان بسبب العرقلة أو الصعوبة، أدى إلى تعليق عملية السلام، مع انتظار الكثيرين لـ "فرصة أخرى" لم تأتِ بعد, كانت عواقب هذا التأخير كارثية، إذ أدت إلى زعزعة استقرار المنطقة وتسبب في فقدان العديد من الأرواح, لذلك، لا يمكن للعالم تكرار هذه الأخطاء مرة أخرى.
كذلك يُعد إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر عن إنشاء "صندوق دولي للسلام الإسرائيلي الفلسطيني" خطوة هامة إلى الأمام, وسيتم إطلاق الصندوق من خلال اجتماع افتتاحي في لندن، وسيركز على دعم منظمات المجتمع المدني في المنطقة, يعكس هذا الالتزام جزءًا من الجهود العالمية المتزايدة لتمكين المبادرات القاعدية، وضمان سماع أصوات أولئك الذين يعملون من أجل المساواة والأمن والكرامة، ولهم دور فعال في تشكيل حل عادل ودائم للنزاع, وغالبًا ما أغفلت الجهود الدبلوماسية السابقة أهمية العوامل المجتمعية التي تعتبر حاسمة لنجاح بناء السلام, لم يكن هناك تركيز كافٍ على تقوية القوى الفاعلة في بناء السلام داخل المجتمعات الإسرائيلية والفلسطينية, إن توسيع هذه الجهود ودعمها أمر بالغ الأهمية لنجاح أي عملية سلام مستقبلية، وضمان أن يُعترف بالعمل الذي تقوم به هذه القوى الناشطة ويُدمج في الجهود الأوسع لحل النزاع.
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