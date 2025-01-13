مفاوضات غير مباشرة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس تدخل مرحلة حاسمة

(MENAFN
) مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
في 20 نوفمبر، دخلت مفاوضات غير مباشرة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس مرحلة حاسمة, يعمل الوسطاء الدبلوماسيون على تسريع المفاوضات بهدف إتمام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل تنصيب ترامب، مع محاولة حل العوائق المتبقية, وإصرار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
على الحفاظ على السيطرة على محور الحدود في منطقة فيلادلفيا بين غزة ومصر، وكذلك معبر رفح، كان من القضايا الرئيسية, كما يطالب نتنياهو بأن يتم فحص المقاتلين الفلسطينيين الذين سيعودون إلى شمال غزة عبر ممر نتساريم.
كما كشف قدورة فارس، رئيس لجنة شؤون الأسرى الفلسطينية، عن تفاصيل المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى المتوقعة، والتي ستتضمن إطلاق سراح 25 أسيرًا فلسطينيًا من غزة, بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق سراح 48 أسيرًا ممن كانوا جزءًا من صفقة شاليط في 2011، بالإضافة إلى 200 أسير محكومين بالسجن المؤبد، وألف أسير آخر، بما في ذلك جميع الأطفال والنساء والمرضى في السجون الإسرائيلية, وقال فارس في بيان أمس إنه من المتوقع إطلاق سراح أكثر من 3,000 أسير فلسطيني في المرحلة الأولى من الصفقة، بما في ذلك تسعة جنود إسرائيليين, وسيعود الأسرى إلى منازلهم في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، وقطاع غزة، باستثناء الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد، الذين سيتم ترحيلهم إلى خارج الأراضي المحتلة لتجنب تهديدات الاحتلال بقتلهم.
وأشار فارس إلى أن الاحتلال أصر على إضافة تسعة أسرى آخرين، بمن فيهم الجنود الجرحى، مقابل ثمن إضافي يتم التفاوض عليه حاليًا، ويشمل إطلاق سراح المزيد من الأسرى المحكومين بالمؤبد, وفقًا لقدورة، يصر الاحتلال على رفض إطلاق سراح عدد من رموز الأسرى وقادتهم في المرحلة الأولى من الصفقة المتوقعة، مشيرًا إلى أن الصفقة الإنسانية لن تشمل الأسرى من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023، لكن من المرجح أنه لن يبقى أي من أسرى غزة في سجون الاحتلال عند الوصول إلى المرحلة النهائية من الاتفاق, ومن الجدير بالذكر أن أجهزة الاستخبارات العسكرية للاحتلال تقدر عدد الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في غزة بين 45 و51 أسيرًا، بمن فيهم 15 عنصرًا عسكريًا من رتب مختلفة، بالإضافة إلى خمسة جنود إسرائيليين سيتم إدراجهم في المرحلة الأولى من الاتفاق.
كذلك أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن غال هيرش، منسق شؤون الأسرى في الكيان الصهيوني، سيجتمع هذا الأسبوع مع مسؤول من الصليب الأحمر الدولي لمناقشة آلية تبادل الأسرى ودور الصليب الأحمر في عملية نقل الأسرى, وعلى مدار الأسابيع الماضية، كثف الوسطاء جهودهم لعقد اجتماعات غير مباشرة بين الجانبين، مما أسفر عن تقدم كبير في المفاوضات، ومن المتوقع أن تتصاعد الجهود في الأيام المقبلة للوصول إلى اتفاق قبل تنصيب ترامب.
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