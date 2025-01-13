الرئيس الكوري الجنوبي السابق لن يحضر أول جلسة محكمة لتحديد ما إذا كان سيتم عزله من منصبه أو إعادة تعيينه

(MENAFN
) لن يحضر الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك يول، أول جلسة محكمة لتحديد ما إذا كان سيتم عزله من منصبه أو إعادة تعيينه، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بسلامته الشخصية، وفقًا لما ذكره محاميه، كما أفادت وكالة يونهاب للأنباء يوم الأحد الموافق 12يناير, وأوضح المحامي يون كاب-كيون أن السلطات من مكتب التحقيقات الفاسدة (سي آي او) والشرطة كانت تحاول تنفيذ مذكرات اعتقال بطرق غير قانونية، مما أثار المخاوف بشأن سلامته والمخاطر المحتملة من الحوادث.
وأكد أن أي ظهور في المحكمة للرئيس يتطلب معالجة هذه القضايا المتعلقة بالسلامة والأمن, ومن المقرر أن تعقد المحكمة الدستورية الجلسة يوم الثلاثاء.
كما يخطط مكتب مكافحة الفساد لمحاولة ثانية لاعتقال يون في إطار التحقيق الجنائي حول محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر, فشلت محاولة اعتقال سابقة في 3 يناير بعد مواجهة استمرت ست ساعات مع قوات الأمن في مجمع محصن في وسط سيول, وأكد مكتب التحقيقات الفاسدة في رسالة نصية أن محامي يون أبلغوهم بتعيينهم يوم الأحد بعد الظهر، ولكنهم لم يقدموا مزيدًا من التفاصيل, وأدت محاولات يون لفرض الأحكام العرفية إلى أسوأ أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود، مما أثر أيضًا على توقعات نمو الاقتصاد في البلاد.
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