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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

1/13/2025 2:05:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، باردا نسبيا إلى بارد وجاف، وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وغائما جزئيا إلى صاف، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية جافة خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الخميس المقبل، يكون الجو باردا وغائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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