الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، باردا نسبيا إلى بارد وجاف، وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وغائما جزئيا إلى صاف، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية جافة خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الخميس المقبل، يكون الجو باردا وغائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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