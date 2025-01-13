إصابات بالاختناق بين صفوف طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - أصيب عدد من طلبة الخضر جنوب بيت لحم بالاختناق بالغاز السام، اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر، وتمركزت في منطقة "التل" من البلدة القديمة، وهاجمت الطلبة أثناء توجههم لمدارسهم، بإطلاق قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت منطقة البوابة على الشارع الرئيس القدس – الخليل، وأطلقت قنابل الغاز السام، ما أدى إلى حالة من الرعب والهلع بين الطلبة والسكان.

يشار إلى أن ممارسات الاحتلال التعسفية بحق الطلبة والأهالي، تصاعدت في الآونة الأخيرة، آخرها أمس عندما تم مهاجمة الطلبة بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت في محيط المدارس، بهدف تعطيل العملية الدراسية، وإرهاب الطلبة.