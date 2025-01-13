إصابات بالاختناق بين صفوف طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم / PNN - أصيب عدد من طلبة مدارس
الخضر جنوب بيت لحم بالاختناق بالغاز السام، اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة.
وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر، وتمركزت في منطقة "التل" من البلدة القديمة، وهاجمت الطلبة أثناء توجههم لمدارسهم، بإطلاق قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.
وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت منطقة البوابة على الشارع الرئيس القدس – الخليل، وأطلقت قنابل الغاز السام، ما أدى إلى حالة من الرعب والهلع بين الطلبة والسكان.
يشار إلى أن ممارسات الاحتلال التعسفية بحق الطلبة والأهالي، تصاعدت في الآونة الأخيرة، آخرها أمس عندما تم مهاجمة الطلبة بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت في محيط المدارس، بهدف تعطيل العملية الدراسية، وإرهاب الطلبة.
MENAFN13012025000205011050ID1109082537
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.