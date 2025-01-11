محرز يواصل تخصص صناعة الهدايا

(MENAFN
- Al Watan)
سجل نجم الأهلي الجزائري رياض محرز، رقمًا استثنائيًا بعدما تألق خلال مواجهة قلعة الكؤوس والشباب، التي كسبها الراقي 3/ 2، بمساهمته في هدف فريقه الأول في شباك الليث.
وبدوره قص الظهير الأهلاوي الأيسر سعد بالعبيد شريط أهدافه خلال مسيرته الاحترافية مع التعاون ثم الأهلي، بعدما سجل ثالث الأهداف الأهلاوية في الشباك الشبابية خلال الكلاسيكو الذي جاء لحساب الجولة الـ14، لدوري روشن السعودي
مواصلة التألق
صنع محرز، الهدف الأول للأهلي، الذي سجله الإنجليزي إيفان توني بعد ثوانٍ على صافرة بداية المباراة، ليواصل تألقه، إذ قدم أداءً مميزًا مع الفريق قبل توقف الدوري
لأكثر من شهر.
وبحسب إحصائيات رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أسهم محرز بالأهداف في 5 مباريات متتالية بالدوري لأول مرة في مسيرته مع الراقي.
وأسهم النجم الجزائري بالأهداف في آخر 4 مباريات لعبها في المسابقة قبل لقاء الشباب، إذ صنع هدفًا أمام الرائد، وسجل في شباك الفيحاء، والوحدة، والتعاون، وقاد الفريق للفوز في المباريات الأربع.
وكان محرز أسهم بالأهداف في 4 مباريات مع الأهلي في الفترة بين أكتوبر ونوفمبر 2023، حيث سجل وقتها هدفين، وصنع 3 أهداف.
وسجل محرز هدفًا وصنع آخر أمام الوحدة، ثم صنع هدفًا أمام الهلال، وسجل أمام الرياض، ثم عاد لتقديم تمريرة حاسمة في مباراة ضمك، لكن تلك السلسلة توقفت وقتها في مباراة الشباب، حين فشل النجم الجزائري في الصناعة أو التسجيل، حيث انتهت المباراة بالتعادل
أول الأهداف
قص الظهير الأهلاوي سعد بالعبيد، شريط أهداف مسيرته الاحترافية مع الأندية التي لعب لها، بعدما هز شباك الشباب، وسجل بالعبيد هدفا بعد 3 دقائق فقط على بداية الشوط الثاني من المباراة.
وجاء هدف بالعبيد الأول في مباراته رقم 101 بكل البطولات، إذ خاض 100 مباراة دون أن يعرف طريق الشباك، بحسب إحصائيات شبكة ((ترانسفير ماركت)).
ولعب بالعبيد 39 مباراة بقميص الأهلي، و62 مع فريقه السابق التعاون، ومع ذلك صنع الظهير صاحب الـ24 عاما 5 أهداف لزملائه.
-صانع الهدايا أسهم في أهداف الراقي خلال 5 مباريات متتالية
- للمرة الأولى أسهم محرز في أهداف القلعة في 5 مباريات
- النجم الجزائري كسر عقدة الشباب في الموسم السابق
- بالعبيد يحرز أول أهدافه في المباراة الـ101 بمسيرته الاحترافية
- 62 مباراة لعبها الظهير الأيسر بقميص التعاون
- 39 مواجهة خاضها اللاعب منذ انتقاله للقلعة
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