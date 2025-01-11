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محرز يواصل تخصص صناعة الهدايا

1/11/2025 11:24:08 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل نجم الأهلي الجزائري رياض محرز، رقمًا استثنائيًا بعدما تألق خلال مواجهة قلعة الكؤوس والشباب، التي كسبها الراقي 3/ 2، بمساهمته في هدف فريقه الأول في شباك الليث.
وبدوره قص الظهير الأهلاوي الأيسر سعد بالعبيد شريط أهدافه خلال مسيرته الاحترافية مع التعاون ثم الأهلي، بعدما سجل ثالث الأهداف الأهلاوية في الشباك الشبابية خلال الكلاسيكو الذي جاء لحساب الجولة الـ14، لدوري روشن السعودي

مواصلة التألق
صنع محرز، الهدف الأول للأهلي، الذي سجله الإنجليزي إيفان توني بعد ثوانٍ على صافرة بداية المباراة، ليواصل تألقه، إذ قدم أداءً مميزًا مع الفريق قبل توقف الدوري لأكثر من شهر.
وبحسب إحصائيات رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أسهم محرز بالأهداف في 5 مباريات متتالية بالدوري لأول مرة في مسيرته مع الراقي.
وأسهم النجم الجزائري بالأهداف في آخر 4 مباريات لعبها في المسابقة قبل لقاء الشباب، إذ صنع هدفًا أمام الرائد، وسجل في شباك الفيحاء، والوحدة، والتعاون، وقاد الفريق للفوز في المباريات الأربع.
وكان محرز أسهم بالأهداف في 4 مباريات مع الأهلي في الفترة بين أكتوبر ونوفمبر 2023، حيث سجل وقتها هدفين، وصنع 3 أهداف.
وسجل محرز هدفًا وصنع آخر أمام الوحدة، ثم صنع هدفًا أمام الهلال، وسجل أمام الرياض، ثم عاد لتقديم تمريرة حاسمة في مباراة ضمك، لكن تلك السلسلة توقفت وقتها في مباراة الشباب، حين فشل النجم الجزائري في الصناعة أو التسجيل، حيث انتهت المباراة بالتعادل

أول الأهداف
قص الظهير الأهلاوي سعد بالعبيد، شريط أهداف مسيرته الاحترافية مع الأندية التي لعب لها، بعدما هز شباك الشباب، وسجل بالعبيد هدفا بعد 3 دقائق فقط على بداية الشوط الثاني من المباراة.
وجاء هدف بالعبيد الأول في مباراته رقم 101 بكل البطولات، إذ خاض 100 مباراة دون أن يعرف طريق الشباك، بحسب إحصائيات شبكة ((ترانسفير ماركت)).
ولعب بالعبيد 39 مباراة بقميص الأهلي، و62 مع فريقه السابق التعاون، ومع ذلك صنع الظهير صاحب الـ24 عاما 5 أهداف لزملائه.
-صانع الهدايا أسهم في أهداف الراقي خلال 5 مباريات متتالية
- للمرة الأولى أسهم محرز في أهداف القلعة في 5 مباريات
- النجم الجزائري كسر عقدة الشباب في الموسم السابق
- بالعبيد يحرز أول أهدافه في المباراة الـ101 بمسيرته الاحترافية
- 62 مباراة لعبها الظهير الأيسر بقميص التعاون
- 39 مواجهة خاضها اللاعب منذ انتقاله للقلعة

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