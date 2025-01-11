الأمن السيبراني يطلق برنامج تطبيق الإطار الوطني في 100 مؤسسة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني البرنامج التنفيذي لتطبيق الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني للعام 2025 في 100 مؤسسة في القطاعين العام والخاص.
وأكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة أن الإطار يأتي ضمن الجهود الرامية لتطوير منظومة الأمن السيبراني الوطنية وتعزيز الحوكمة السيبرانية في المؤسسات العامة والخاصة وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع خطة الحكومة في تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار المحارمة إلى أن الإطار يهدف لمواجهة التهديدات السيبرانية بكفاءة وفاعلية بهدف تخفيف الأثر الناتج عن المخاطر السيبرانية المختلفة من خلال تطوير القدرات الفنية والبشرية والإدارية والعملياتية في المؤسسات.
MENAFN11012025000208011052ID1109079151
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.