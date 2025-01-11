الأمن السيبراني يطلق برنامج تطبيق الإطار الوطني في 100 مؤسسة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني البرنامج التنفيذي لتطبيق الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني للعام 2025 في 100 مؤسسة في القطاعين العام والخاص.



وأكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة أن الإطار يأتي ضمن الجهود الرامية لتطوير منظومة الأمن السيبراني الوطنية وتعزيز الحوكمة السيبرانية في المؤسسات العامة والخاصة وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع خطة الحكومة في تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.



وأشار المحارمة إلى أن الإطار يهدف لمواجهة التهديدات السيبرانية بكفاءة وفاعلية بهدف تخفيف الأثر الناتج عن المخاطر السيبرانية المختلفة من خلال تطوير القدرات الفنية والبشرية والإدارية والعملياتية في المؤسسات.