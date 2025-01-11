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شرطة كاليفورنيا تعلن سرقة معدات عسكرية من قاعدة للجيش

1/11/2025 7:04:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسرقة مجموعة أسلحة وثلاث مركبات عسكرية من مستودع للجيش في مدينة توستين بالولاية.
وبحسب الشرطة فقد وقعت السرقة يوم 8 يناير، حيث دخل مجهولون إلى مستودع في مركز احتياطي الجيش في توستين.


وجاء في بيان الشرطة: "دخل مجهولون إلى المستودع في مركز احتياط الجيش بمدينة توستين، وتبين في وقت لاحق لطواقمنا أنه تمت إزالة أقفال عدة خزائن وفقد بعض المعدات، كما تم قطع السياج للوصول إلى ساحة وقوف المركبات العسكرية".


وأشار البيان إلى أنه بعد الجرد تبين أن المعدات المفقودة ضمن ما يلي:


3 عربات همفي عسكرية، إحداها مصفحة.
8 حوامل للرشاشات.
7 حوامل ثلاثية القوائم للمدافع الرشاشة.
معدات طبية.
40 زوجا من المناظير.
18 حربة.


وأضافت الشرطة أن الجناة حاولوا كسر قفل مستودع الملابس العسكرية، لكنهم لم ينجحوا في ذلك.

RT

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