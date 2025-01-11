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تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد

1/11/2025 7:04:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يشهد الطقس يوم الاحد ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة، حيث يكون باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

التحذيرات :

تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية.
تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر يوم الأحد.

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