تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد
التاريخ
1/11/2025 7:04:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يشهد الطقس يوم الاحد ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة، حيث يكون باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
التحذيرات :
تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية.
تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر يوم الأحد.
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