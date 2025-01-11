سفير إيران لدى لبنان: لولا حزب الله لما أمكن انتخاب رئيس وجوزيف عون ليس معاديا لإيران

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال سفير إيران لدى بيروت مجتبى أماني، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إنه لولا حزب الله لما أمكن انتخاب رئيس في لبنان، مشيرا إلى أن الرئيس المنتخب جوزيف عون ليس معاديا لإيران.وأضاف أماني إن الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يسعون لانتخاب سمير جعجع رئيسا للبلاد، لكنه لم يحظ بتأييد كاف، وقال إنه "لولا المقاومة لما أمكن انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان".



ولفت أماني إلى هذا الأمر أظهر للولايات المتحدة والسعودية وفرنسا أنهم غير قادرين على التقدم بمفردهم وأنهم بحاجة إلى توافق، مشيرا إلى أن جوزيف عون "ليس شخصية معادية لإيران".



وقال السفير أماني إن حزب الله توصل إلى قرار بالتوافق وطلب من الأمريكيين والفرنسيين البدء بإعادة الإعمار، مؤكدا على ضرورة عودة إسرائيل إلى حدود القرار 1701 ومنع أي اعتداء.



وأشار إلى أن "حزب الله قرر توثيق انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني وتقديمها للحكومة اللبنانية، والجيش، وقوات اليونيفيل، والمجتمع الدولي لإثبات أن المقاومة هي السبيل الوحيد لردع العدوان الإسرائيلي".



وكان البرلمان اللبناني انتخب جوزيف عون قائد الجيش، رئيسا للبلاد، بعد أكثر من سنتين على الفراغ في سدة الرئاسة الأولى.

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