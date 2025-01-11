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الخطوط الجوية السورية تخطط لاستئناف رحلاتها إلى موسكو

1/11/2025 6:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تخطط شركة "الخطوط الجوية السورية" Syrian airlines لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين دمشق وموسكو بحلول نهاية الشهر الحالي، حسبما نقلت وكالة "تاس" عن ممثل للشركة.
وقال المصدر للوكالة: "لدينا خطط لاستئناف الرحلات إلى روسيا، من بين عدد من المسارات الدولية الأخرى، بحلول نهاية الشهر"، مشيرا إلى أن الطائرات من المقرر أن تصل إلى مطار فنوكوفو في موسكو، كما كان الحال قبل توقف الرحلات المنتظمة في 8 ديسمبر 2024.


في وقت سابق، ذكر ممثل شركة طيران سورية أخرى هي "أجنحة الشام" Cham Wings التي كانت أيضا تسير رحلات إلى موسكو، في حديثه مع "تاس" أنه لا يمتلك حاليا معلومات حول احتمال استئناف رحلات شركته.


ومنذ 7 يناير استأنف مطار دمشق الدولي استقبال وإرسال الرحلات الدولية، والتي كانت قد توقفت في 8 ديسمبر من العام الماضي بسبب الوضع في البلاد. وفي الوقت نفسه، بدأت شركات الطيران، سواء السورية أو الأجنبية، تدريجيا في استعادة رحلاتها من دمشق.

RT

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