رئيس سلطة البترا: 1455غرفة فندقية حاليا تحت الإنشاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- - تفقد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، منشآت سياحية ما تزال تحت الإنشاء في مدينة البترا.



وجاءت الجولة في إطار حرص سلطة البترا على متابعة سير العمل في المشاريع السياحية، والاطلاع على التحديات والمعوقات أمام المستثمرين للعمل على تذليلها لضمان لاستكمال مشاريعهم.

وقال البريزات، إن 1455غرفة فندقية في البترا حاليا تحت الإنشاء بحجم استثمار 127 مليون دينار، أعفيت حتى الآن من نحو 2.5 مليون دينار من قيمة مشتريات بلغت 12 مليونا.



وأضاف خلال الجولة أن عددا من الفنادق يتوقع افتتاحها قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا أهمية هذه المشاريع في تعزيز البنية التحتية السياحية في البترا، ما يسهم في تحسين تجربة الزوار وزيادة أعدادهم.

وبين أن هذه المشاريع تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتدعم أهداف سلطة إقليم البترا وتطلعاتها لتعزيز مكانة البترا كوجهة سياحية عالمية.



وفي سياق آخر، قال البريزات، إن جمعية أصحاب الرواحل العاملة في البترا ستعمل على تشغيل مسار المدرس الذي تقوم السلطة على تطويره لإثراء تجربة الزائر للموقع الأثري.



وأضاف خلال جولة ضمن المسار نظمتها الجمعية بالتعاون مع سلطة البترا، أن المسار الذي سيطلق قريبا يهدف إلى تقديم تجربة سياحية جديدة لزوار البترا إذ تُجري السلطة الدراسات اللازمة لتجهيز معصرة الزيتون النبطية "المدرس" لتوفير تجربة تُثري تجربة السائح من خلال إحياء الطريقة النبطية في عصر الزيتون.



وبين أن سلطة البترا زرعت 4000 شجرة زيتون بلدي لتطوير هذا المنتج السياحي، بحيث يقطف الزائر الزيتون بنفسه ويحمله على الرواحل إلى المدرس لعصره، كما سيكون هناك معرض بيئي طبيعي يعرض تاريخ تطور إنتاج الزيتون والزيت من عصر الأنباط وحتى الآن، مع تجربة الغذاء المرتبطة به.