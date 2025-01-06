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ترودو يعلن استقالته من رئاسة الحكومة الكندية والحزب الحاكم

1/6/2025 3:14:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الإثنين، استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم.


وأنهى ترودو فعليا فترة ولايته التي استمرت قرابة عشر سنوات.

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