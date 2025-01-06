ترودو يعلن استقالته من رئاسة الحكومة الكندية والحزب الحاكم

ترودو يعلن استقالته من رئاسة الحكومة الكندية والحزب الحاكم
التاريخ
1/6/2025 3:14:31 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الإثنين، استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم.
وأنهى ترودو فعليا فترة ولايته التي استمرت قرابة عشر سنوات.
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