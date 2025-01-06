وزير الخارجية السوري يزور الأردن الثلاثاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يزور وزير
الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني برفقة وفد رفيع المستوى من بلاده الأردن، غدا الثلاثاء، في إطار بحث العديد من الملفات.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إنّ الشيباني سيلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في مقر الوزارة في عمّان مشيرة إلى أن الوزيرين سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا عقب اللقاء.
وأجرى الصفدي، الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الشيباني، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في سوريا وسبل التعاون في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا.
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