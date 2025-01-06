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وزير الخارجية السوري يزور الأردن الثلاثاء

1/6/2025 3:14:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يزور وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني برفقة وفد رفيع المستوى من بلاده الأردن، غدا الثلاثاء، في إطار بحث العديد من الملفات.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إنّ الشيباني سيلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في مقر الوزارة في عمّان مشيرة إلى أن الوزيرين سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا عقب اللقاء.
وأجرى الصفدي، الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الشيباني، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في سوريا وسبل التعاون في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا.








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