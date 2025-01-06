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وزير الداخلية يحضر منتصف هذه الليلة قداس عيد الميلاد الشرقي في كنيسة القيامة

1/6/2025 3:14:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يحضر وزير الداخلية مازن الفراية، مساء اليوم الاثنين، قداس منتصف الليل لعيد الميلاد المجيد للطوائف المسيحية حسب التقويم الشرقي بكنيسة القيامة في بيت لحم.


وقبل القداس، التقى الفراية في قصر الرئاسة بمدينة بيت لحم، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، ممثلا عن الرئيس محمود عباس.


ونقل الفراية تحيات جلالة الملك إلى الرئيس عباس، فيما نقل خوري تحيات الرئيس الفلسطيني لجلالة الملك، ولحكومة الأردن وشعبه.


وتم التأكيد على عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.


وحضر اللقاء محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا، ووزير السياحة والآثار الفلسطيني هاني الحايك، ورئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، والسفير الأردني لدى فلسطين عصام البدور.

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