ابدأ عامك الجديد برحلة ديتوكس مثالية في“ميلايدو” جزر المالديف

(MENAFN
- Asdaf News)
تنطلق الرحلة بجلسة استشارية خاصة لمدة 45 دقيقة تُحدد خلالها نوع الدوشا لديك-وهي الطاقات الأساسية التي تحكم توازن الجسم-إضافة إلى جلسة تحليل تغذوي مخصص لتلبية احتياجاتك الفردية. تمنحك هذه الجلسة خارطة متكاملة للتوازن الأمثل، تُرشدك إلى كيفية تناغم نمط حياتك مع أسس الصحة والعافية.
اليوم الثاني: يوم من الحركة والتغذية
ابدأ صباحك بجلسة يوغا مفعمة بالنشاط لإيقاظ الذهن والجسم، يليها مشروب ديتوكس منعش تم تصميمه وفق نوع الدوشا الخاص بك. بعد ذلك، يحين وقت الإفطار المتوازن، حيث تتعرف على مكوناته وفوائده الصحية من خلال جدول توضيحي يمكنك اصطحابه معك لاستخدامه بعد عودتك إلى المنزل. ويُختتم اليوم بجلسة علاجية خاصة مدتها 90 دقيقة، تهدف إلى تحقيق انسجام كامل بين الحواس والجسد.
اليوم الثالث: التمكين والتحوّل
تتعمق أكثر في رحلتك عبر ورشة عملية بقيادة الشيف، حيث تتعلم تحضير وجبة غنية بالعناصر الغذائية ومصممة وفق نوع الدوشا الخاص بك. تواصل التجربة بجلسة علاج متكاملة لموازنة الشاكرا لمدة ساعتين، تُعيد ضبط مراكز الطاقة في جسمك وتمنحك إحساساً عميقاً بالصفاء والاستقرار. وقبل مغادرتك الجزيرة، ستحصل على جلسة استشارية ختامية تقدم لك نصائح عملية لدمج عادات العافية في روتينك اليومي، لتحافظ على نتائج هذه الرحلة بعد مغادرتك.
“م يلايدو”: أكثر من مجرد جزيرة... حكاية من الهدوء والفخامة
منتجع ميلايدو ليس مجرد وجهة، بل قصة استثنائية من السكينة والبساطة الراقية والضيافة المفعمة بالدفء. من المياه الفيروزية التي تعانق شواطئ الجزيرة وإلى النسيم اللطيف الذي يتمايل مع أوراق النخيل، كل العناصر تتكامل لتمنحك تجربة اتصال عميقة مع الطبيعة ومع ذاتك. على حدّ سواء
للاستفسار والحجز، يُرجى زيارةmilaidhoo أو الاتصال على الرقم +9606607788
الوسوم# اليونسكو #جزر المالديف #جزيرة ميلايدو #منتجع
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