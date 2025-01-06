Monday, 06 January 2025 06:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ابدأ عامك الجديد برحلة ديتوكس مثالية في“ميلايدو” جزر المالديف

1/6/2025 10:22:53 AM
(MENAFN- Asdaf News) تنطلق الرحلة بجلسة استشارية خاصة لمدة 45 دقيقة تُحدد خلالها نوع الدوشا لديك-وهي الطاقات الأساسية التي تحكم توازن الجسم-إضافة إلى جلسة تحليل تغذوي مخصص لتلبية احتياجاتك الفردية. تمنحك هذه الجلسة خارطة متكاملة للتوازن الأمثل، تُرشدك إلى كيفية تناغم نمط حياتك مع أسس الصحة والعافية.

اليوم الثاني: يوم من الحركة والتغذية

ابدأ صباحك بجلسة يوغا مفعمة بالنشاط لإيقاظ الذهن والجسم، يليها مشروب ديتوكس منعش تم تصميمه وفق نوع الدوشا الخاص بك. بعد ذلك، يحين وقت الإفطار المتوازن، حيث تتعرف على مكوناته وفوائده الصحية من خلال جدول توضيحي يمكنك اصطحابه معك لاستخدامه بعد عودتك إلى المنزل. ويُختتم اليوم بجلسة علاجية خاصة مدتها 90 دقيقة، تهدف إلى تحقيق انسجام كامل بين الحواس والجسد.

اليوم الثالث: التمكين والتحوّل

تتعمق أكثر في رحلتك عبر ورشة عملية بقيادة الشيف، حيث تتعلم تحضير وجبة غنية بالعناصر الغذائية ومصممة وفق نوع الدوشا الخاص بك. تواصل التجربة بجلسة علاج متكاملة لموازنة الشاكرا لمدة ساعتين، تُعيد ضبط مراكز الطاقة في جسمك وتمنحك إحساساً عميقاً بالصفاء والاستقرار. وقبل مغادرتك الجزيرة، ستحصل على جلسة استشارية ختامية تقدم لك نصائح عملية لدمج عادات العافية في روتينك اليومي، لتحافظ على نتائج هذه الرحلة بعد مغادرتك.

“م يلايدو”: أكثر من مجرد جزيرة... حكاية من الهدوء والفخامة

منتجع ميلايدو ليس مجرد وجهة، بل قصة استثنائية من السكينة والبساطة الراقية والضيافة المفعمة بالدفء. من المياه الفيروزية التي تعانق شواطئ الجزيرة وإلى النسيم اللطيف الذي يتمايل مع أوراق النخيل، كل العناصر تتكامل لتمنحك تجربة اتصال عميقة مع الطبيعة ومع ذاتك. على حدّ سواء

للاستفسار والحجز، يُرجى زيارةmilaidhoo أو الاتصال على الرقم +9606607788

الوسوم# اليونسكو #جزر المالديف #جزيرة ميلايدو #منتجع

MENAFN06012025007116015312ID1109059614

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث