ابدأ عامك الجديد برحلة ديتوكس مثالية في“ميلايدو” جزر المالديف

MENAFN - Asdaf News) تنطلق الرحلة بجلسة استشارية خاصة لمدة 45 دقيقة تُحدد خلالها نوع الدوشا لديك-وهي الطاقات الأساسية التي تحكم توازن الجسم-إضافة إلى جلسة تحليل تغذوي مخصص لتلبية احتياجاتك الفردية. تمنحك هذه الجلسة خارطة متكاملة للتوازن الأمثل، تُرشدك إلى كيفية تناغم نمط حياتك مع أسس الصحة والعافية.

اليوم الثاني: يوم من الحركة والتغذية

ابدأ صباحك بجلسة يوغا مفعمة بالنشاط لإيقاظ الذهن والجسم، يليها مشروب ديتوكس منعش تم تصميمه وفق نوع الدوشا الخاص بك. بعد ذلك، يحين وقت الإفطار المتوازن، حيث تتعرف على مكوناته وفوائده الصحية من خلال جدول توضيحي يمكنك اصطحابه معك لاستخدامه بعد عودتك إلى المنزل. ويُختتم اليوم بجلسة علاجية خاصة مدتها 90 دقيقة، تهدف إلى تحقيق انسجام كامل بين الحواس والجسد.

اليوم الثالث: التمكين والتحوّل

تتعمق أكثر في رحلتك عبر ورشة عملية بقيادة الشيف، حيث تتعلم تحضير وجبة غنية بالعناصر الغذائية ومصممة وفق نوع الدوشا الخاص بك. تواصل التجربة بجلسة علاج متكاملة لموازنة الشاكرا لمدة ساعتين، تُعيد ضبط مراكز الطاقة في جسمك وتمنحك إحساساً عميقاً بالصفاء والاستقرار. وقبل مغادرتك الجزيرة، ستحصل على جلسة استشارية ختامية تقدم لك نصائح عملية لدمج عادات العافية في روتينك اليومي، لتحافظ على نتائج هذه الرحلة بعد مغادرتك.

“م يلايدو”: أكثر من مجرد جزيرة... حكاية من الهدوء والفخامة

منتجع ميلايدو ليس مجرد وجهة، بل قصة استثنائية من السكينة والبساطة الراقية والضيافة المفعمة بالدفء. من المياه الفيروزية التي تعانق شواطئ الجزيرة وإلى النسيم اللطيف الذي يتمايل مع أوراق النخيل، كل العناصر تتكامل لتمنحك تجربة اتصال عميقة مع الطبيعة ومع ذاتك. على حدّ سواء

للاستفسار والحجز، يُرجى زيارةmilaidhoo أو الاتصال على الرقم +9606607788

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