“بوهرنجر إنجلهايم” تتعاون مع المجلس الصحي السعودي لتعزيز سياسات الصحة النفسية في السعودية

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت“بوهرنجر إنجلهايم”، إحدى شركات الأدوية الرائدة عالمياً، عن توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الصحي السعودي بهدف تعزيز سياسات الصحة النفسية وتحسين الخدمات المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية. وجاء توقيع مذكرة التفاهم في يوم 12 ديسمبر 2024. ووقع مذكرة التفاهم الدكتور مشبب العسيري، المدير العام بالإنابة لاقتصاديات وسياسات الصحة في المجلس الصحي السعودي، وعبد الله حامد، المدير العام ورئيس قسم الأدوية البشرية في المملكة العربية السعودية والخليج وشرق أفريقيا في شركة“بوهرنجر إنجلهايم”.
وتجسد هذه الشراكة الاستراتيجية منصة لتبادل الخبرات العالمية سعياً لحفز وتيرة الابتكار وإدخال أحدث الأبحاث والنماذج العلاجية لمشاكل الصحة النفسية إلى صلب استراتيجية الصحة النفسية في المملكة العربية السعودية. وتعكس الشراكة التزام المجلس الصحي السعودي وحكومة المملكة بوضع الصحة النفسية على رأس قائمة الأولويات الوطنية، تماشياً مع رؤية 2030 التي تهدف لتحسين خدمات الرعاية الصحية للسكان في المملكة. [i]
MENAFN06012025007116015312ID1109059613
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.