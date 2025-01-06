“بوهرنجر إنجلهايم” تتعاون مع المجلس الصحي السعودي لتعزيز سياسات الصحة النفسية في السعودية

وتجسد هذه الشراكة الاستراتيجية منصة لتبادل الخبرات العالمية سعياً لحفز وتيرة الابتكار وإدخال أحدث الأبحاث والنماذج العلاجية لمشاكل الصحة النفسية إلى صلب استراتيجية الصحة النفسية في المملكة العربية السعودية. وتعكس الشراكة التزام المجلس الصحي السعودي وحكومة المملكة بوضع الصحة النفسية على رأس قائمة الأولويات الوطنية، تماشياً مع رؤية 2030 التي تهدف لتحسين خدمات الرعاية الصحية للسكان في المملكة. [i]

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