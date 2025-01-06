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“بوهرنجر إنجلهايم” تتعاون مع المجلس الصحي السعودي لتعزيز سياسات الصحة النفسية في السعودية

1/6/2025 10:22:52 AM
(MENAFN- Asdaf News) أعلنت“بوهرنجر إنجلهايم”، إحدى شركات الأدوية الرائدة عالمياً، عن توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الصحي السعودي بهدف تعزيز سياسات الصحة النفسية وتحسين الخدمات المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية. وجاء توقيع مذكرة التفاهم في يوم 12 ديسمبر 2024. ووقع مذكرة التفاهم الدكتور مشبب العسيري، المدير العام بالإنابة لاقتصاديات وسياسات الصحة في المجلس الصحي السعودي، وعبد الله حامد، المدير العام ورئيس قسم الأدوية البشرية في المملكة العربية السعودية والخليج وشرق أفريقيا في شركة“بوهرنجر إنجلهايم”.

وتجسد هذه الشراكة الاستراتيجية منصة لتبادل الخبرات العالمية سعياً لحفز وتيرة الابتكار وإدخال أحدث الأبحاث والنماذج العلاجية لمشاكل الصحة النفسية إلى صلب استراتيجية الصحة النفسية في المملكة العربية السعودية. وتعكس الشراكة التزام المجلس الصحي السعودي وحكومة المملكة بوضع الصحة النفسية على رأس قائمة الأولويات الوطنية، تماشياً مع رؤية 2030 التي تهدف لتحسين خدمات الرعاية الصحية للسكان في المملكة. [i]

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