إرادة ملكية بترفيع 102 من القضاة الشرعيين - اسماء

MENAFN - Khaberni) خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي المتضمن الموافقة على ترفيع عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف.

وتاليا الاسماء

:



1-



ترفيع فضيلة الشيخ فخري محمد سالم الطراونه إلى أدنى مربوط الدرجة العليا.

2-



ترفيع فضيلة الشيخ د. بلال احمد ابراهيم اللطايفه الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

3-



ترفيع فضيلة الشيخ د. عبدالله علي مصطفى الفقيرالربابعه الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة

4-



ترفيع فضيلة الشيخ عامر عبدالمجيد محمد اللبابنه الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

5ـ ترفيع فضيلة الشيخ محمد امين عواد حسين الزعبي الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

6 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. نايل عطاالله ارشيد الدعسان الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

7 - ترفيع فضيلة الشيخ رجائي محمد داود عبيدات الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

8- ترفيع فضيلة الشيخ نهار محمد صامد نهار الرقاد الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

9- ترفيع فضيلة الشيخ علي موسى علي جوارنه الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

10 - ترفيع فضيلة الشيخ وائل سليم اسماعيل برهم الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

11 - ترفيع فضيلة الشيخ خالد ابراهيم سالم العمري الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

12 - ترفيع ترفيع فضيلة الشيخ غيث عبدالقادر سالم العكايله الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

13 - ترفيع فضيلة الشيخ خلدون محمد عقله حماشا الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

14 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. احمد راجح عبدالحميد كردي الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

15 - ترفيع فضيلة الشيخ زكي موسى محمود الأحمد الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

16 - فضيلة الشيخ محمد احمد سلامه حيارات الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

17 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. اسماعيل احمد علي بني ياسين الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

18 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. هاني عدنان علي الحسن الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

19 - ترفيع فضيلة الشيخ عماد محمود سالم السرحان الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

20 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. جعفر محمد عبدالقادر الصرايره الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة

21 - ترفيع فضيلة الشيخ عطاالله سالم عايد البدور الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

22 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. محمود ابراهيم علي البشايره الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة

23 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. اسماعيل نوح علي معابده الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

24 - ترفيع فضيلة الشيخ وليد محمود ذيب قدوره الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

25 - ترفيع فضيلة الشيخ عبدالعزيز عوده محمد الحويطات إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

26- ترفيع فضيلة الشيخ محمد عطاالله احمد البطوش إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

27 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. حسن محمد مفلح العلوان إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

28- ترفيع فضيلة الشيخ ابراهيم علي سليم ابوعذيه إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

29- ترفيع فضيلة الشيخ مجدي كمال عبدالمجيد بلوط إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

30 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. محمد مسلم جريد القراله إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

31 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. علال محمود مصطفى عطاطره إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى

32 - ترفيع فضيلة الشيخ فادي خليل احمد العوايشه إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

33- ترفيع فضيلة الشيخ جميل فهد نوران الجبور إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

34 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. رافت محمد عبدالله المبيضين إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

35 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. حسني عوده سعود القرارعه إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

36 - ترفيع فضيلة الشيخ محمد محمود نادي عبيدات إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

37 - ترفيع فضيلة الشيخ سليمان علي محمد النسور إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

38 - ترفيع فضيلة الشيخ خطاب اسماعيل فلاح عربيات إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

39 - ترفيع فضيلة الشيخ فتحي مفلح صالح الصقر إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

40 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. فراس يوسف احمد العنانبه إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

41 - ترفيع فضيلة الشيخ موفق علي السيد الشياب إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

42 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. وليد عبدالله عايف الخوالده إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى

43 ـ فضيلة الشيخ د. محمد خير" ابراهيم يوسف درادكه إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

44 - ترفيع فضيلة الشيخ محمد محمود احمد الزيود إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية

45ـ ترفيع فضيلة الشيخ احمد محمد احمد ابو رمان إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

46 - فضيلة الشيخ فادي عشب محمد مهيدات إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

47- ترفيع فضيلة الشيخ سامي بدر عيسى اليوسف إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

48- ترفيع فضيلة الشيخ عبدالله محمد علي العتوم إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

49 - ترفيع فضيلة الشيخ فهمي عواد عبد الرحمن ابوحماد إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

50ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. سفيان مصطفى عبدالرحمن ربابعة إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

51 - ترفيع فضيلة الشيخ زياد شفقان مفرع الضرابعه إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

52 - ترفيع فضيلة الشيخ وسام محمد علي الشرع إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

53 - ترفيع فضيلة الشيخ معن يوسف فلاح الصرايرة إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

54 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. محمود زعل عبد خلف الحراسيس إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

55 - ترفيع فضيلة الشيخ نزار محمد عقله زريقات إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

56 - ترفيع فضيلة الشيخ حسن محمد حسين شحادات إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

57 - ترفيع فضيلة الشيخ محمد احمد عيسى رواشدة إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

58 - ترفيع فضيلة الشيخ منذر عارف حسن البشر إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

59 - ترفيع فضيلة الشيخ عماد حسين على معابرة إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

60 - ترفيع فضيلة الشيخ نزار ياسر دايج الخرشة إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

61 - ترفيع فضيلة الشيخ هاني كايد محمد الغنميين إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

62 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. ماجد سمير نزال مرجي إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

63 - ترفيع فضيلة الشيخ احمد محمد عبد الرحيم الخرابشة إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

64ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. محمد محمود طالب ابو حسين إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة

65ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. مالك سعود عافي الجمعان إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

66- ترفيع فضيلة الشيخ احمد علي خليل كنعان إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

67- ترفيع فضيلة الشيخ احمد حسين محمود بني يوسف إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

68- ترفيع فضيلة الشيخ د. امين ياسين محمد الشقيرات إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

69- ترفيع فضيلة الشيخ محمد عبدالرزاق محمد ابوهزيم إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة

70- ترفيع فضيلة الشيخ محمد جاسر فلاح مقدادي إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

71 - ترفيع فضيلة الشيخ فادي نادر دوشان الماضي إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

72ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. مروان محمد احمد بني احمد إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

73 - ترفيع فضيلة الشيخ عمر عبد حسن العبداللات إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

74 - ترفيع فضيلة الشيخ ادريس عجاج احمد العبداللات إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

75 - ترفيع فضيلة الشيخ معتصم هاني محمود النسور إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

76 - ترفيع فضيلة الشيخ محمود محمد حسن العوامرة إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

77 - ترفيع فضيلة الشيخ غالب عرسان علي المومني إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

78 - ترفيع فضيلة الشيخ حاكم عوده خلف السرحان إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

79 - ترفيع فضيلة الشيخ اسامه محمد عبدالله العوضي إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

80 - ترفيع فضيلة الشيخ يوسف سعيد يوسف خطيب إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

81 - ترفيع فضيلة الشيخ همام عبدالحافظ نهار الربطه إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

82 - ترفيع فضيلة الشيخ عبدالله خليل جبريل عيال سلمان إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة

83 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. معاويه محمد ابراهيم

الضلاعين إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

84 - ترفيع فضيلة الشيخ انس عدنان يونس عبدالباري إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

85 - ترفيع فضيلة الشيخ محمد تيسير احمد الدبعي إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

86ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. عباده احمد عبدالرحمن ابداح إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

87- ترفيع فضيلة الشيخ حسن وليد خالد حامد إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

88- ترفيع فضيلة الشيخ احمد محسن خلف بني خالد إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

89 - ترفيع فضيلة الشيخ بلال سليمان خليل القريناوي إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

90 - ترفيع فضيلة الشيخ معتصم محمد ناصر روابده إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

91 ـ ترفيع فضيلة الشيخ احمد فيصل خالد الدليجم الى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

92 - ترفيع فضيلة الشيخ محمد سليمان محمود ملكاوي إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

93 - ترفيع فضيلة الشيخ عبدالباسط فهمي محمد الزعبي إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

94 - ترفيع فضيلة الشيخ محمد موسى داود عقل إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

95 - ترفيع فضيلة الشيخ معتصم صالح ابراهيم الحناوي إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

96 - فضيلة الشيخ رعد محمد حسين الحجازي إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

97 - ترفيع فضيلة الشيخ طارق ضيف الله زعل النعيمات إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

98 - ترفيع فضيلة الشيخ يونس احمد عبدالرحمن عنانزه إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

99 - ترفيع فضيلة الشيخ سيف الدين عبدالرحمن رجب ابوالعز إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

100- ترفيع فضيلة الشيخ هاشم عبدالمهدى محمدهزايمه إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

101 - ترفيع فضيلة الشيخ طلال محمد سالم الشوره إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

102 - ترفيع فضيلة الشيخ اسماعيل مفضي عبدالمحسن الخلايله إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.