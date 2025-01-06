تشييع جثمان الطفل معتز مدني الى مثواه الأخير في مخيم عسكر

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - شيعت جماهير أبناء شعبنا في نابلس، اليوم الاثنين، جثمان الطفل معتز مدني إلى مثواه الأخير في مخيم عسكر شرق نابلس.

وانطلق موكب تشييع الشهيد من أمام رفيديا، بمشاركة شعبية ورسمية، باتجاه منزل ذويه في مخيم عسكر، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر، قبل مواراته الثرى في مقبرة المخيم.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت استشهاد الطفل معتز أحمد عبد الوهاب مدني (17 عاما) بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال قرب مدخل مخيم عسكر الجديد، يوم أمس.