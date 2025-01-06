تشييع جثمان الطفل معتز مدني الى مثواه الأخير في مخيم عسكر

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - شيعت جماهير أبناء شعبنا في نابلس، اليوم الاثنين، جثمان الطفل معتز مدني إلى مثواه الأخير في مخيم عسكر شرق نابلس.
وانطلق موكب تشييع الشهيد من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة شعبية ورسمية، باتجاه منزل ذويه في مخيم عسكر، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر، قبل مواراته الثرى في مقبرة المخيم.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت استشهاد الطفل معتز أحمد عبد الوهاب مدني (17 عاما) بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال قرب مدخل مخيم عسكر الجديد، يوم أمس.
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