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الأردني هاشم الرقاد الأقرب للقب Xfactor

1/6/2025 3:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تجاوز الأردني هاشم الرقاد مرحلة نصف النهائي في برنامج Xfactor للمواهب الغنائية الذي يبث عبر تلفزيون دبي ليبلغ مرحلة الحسم النهائية يوم الاحد المقبل .
وخرج من حلقة أمس الأحد نصف النهائية، المتسابقين العراقي برهم الديواني والكويتي ناصر المشاري ، ليتبقى الى جانب الأردني هاشم الرقاد كل من المشارك السعودي مجيد خالد والسوري عبد الرحيم الحلبي في الحلقة النهائية .
وكان الشاب الرقاد وهو الأردني الوحيد المشارك في البرنامج ، نافس الى جانب ٨٠ مشاركا من المواهب العربية الشابة ، وتمكن بصوته المميز واحساسه العالي من لفت انتباه لجنة التحكيم والجماهير العربية التي تابعت البرنامج واشادت بأدائه المميز خلال المراحل السابقة .
وتمنى الرقاد من النشامى الأردنيين وكل المحبين في ارجاء الوطن العربي تكثيف التصويت له في المرحلة الأخيرة للفوز بلقب اكس فاكتور من خلال ارسال رقم المشترك (x7 ) برسالة نصية على الرقم 90839 عبر شبكة اورانج او الاتصال على الأرقام
0088216900666
008821622774777









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