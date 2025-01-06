استقرار أسعار الذهب مع انتظار المستثمرين سلسلة من البيانات الأمريكية

(MENAFN
) استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين مع توجه المستثمرين إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية الرئيسية في الولايات المتحدة التي من المقرر إصدارها هذا الأسبوع، والتي قد تقدم رؤى حول توجه الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وبحلول الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش، استقرت أسعار الذهب الفورية عند 2,639.56 دولارًا للأونصة، في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 2,652 دولارًا للأونصة. تراقب الأسواق عن كثب هذه التطورات للحصول على إشارات حول تغييرات السياسة النقدية المستقبلية.
يركز المستثمرون بشكل كبير على تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره يوم الجمعة. من المتوقع أن يقدم هذا التقرير دلائل مهمة بشأن الخطوات القادمة للاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، خاصة بعد أن أثار البنك المركزي قلق الأسواق الشهر الماضي من خلال مراجعة توقعاته لخفض أسعار الفائدة في عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، ينتظر المستثمرون تقرير التوظيف من ADP، وبيانات فرص العمل، ومحضر الاجتماع الأخير للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
عادةً ما تستفيد أسعار الذهب من انخفاض أسعار الفائدة، حيث يقلل ذلك من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب، الذي لا يدر عوائد. كما يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا ضد التضخم وفي أوقات عدم اليقين السياسي. مع اقتراب الرئيس المنتخب دونالد ترامب من العودة إلى البيت الأبيض في 20 يناير، من المتوقع أن تؤدي سياساته المقترحة، مثل التعريفات الجمركية وسياسات التجارة الحمائية، إلى زيادة التضخم، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث في خفض أسعار الفائدة، وبالتالي الحد من ارتفاع أسعار الذهب.
في سوق المعادن النفيسة الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 29.64 دولارًا للأونصة. بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 931.70 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 918.63 دولارًا للأونصة. تعكس هذه التحركات ديناميكيات متباينة عبر سوق المعادن النفيسة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي المستمر.
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