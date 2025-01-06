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البنك العربي يدعم حملة لتزهو مدارسنا بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد

1/6/2025 2:07:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قدم البنك العربي مؤخراً دعمه لحملة "لتزهو مدارسنا" والتي تنفذها مؤسسة ولي العهد ضمن برنامج الحملات والاستجابات الإنسانية، والمندرج تحت مسار التنمية المجتمعية المستدامة. حيث تهدف هذه الحملة الى إشراك الشباب والشابات في أعمال صيانة وتجميل المدارس الحكومية في مختلف محافظات المملكة مما يسهم في غرس قيم الانتماء وتعزيز مفهوم العمل التطوعي لديهم. كما تسعى الحملة الى إحداث تأثير إيجابي ومستدام من خلال تحسين البيئة المدرسية وتطوير مرافق اللعب في المدارس المشاركة.
ويأتي دعم البنك العربي لهذه الحملة انطلاقا من التزامه بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير قطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى حرص البنك على ترسيخ قيم العمل الجماعي وروح التطوع بين الشباب والشابات، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في خدمة مجتمعهم انسجاماً مع استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية.
وقد شارك البنك في هذه الحملة من خلال دعم ثلاث مدارس في عمان وإربد ووادي موسى، حيث وصل عدد الطلاب إلى ما يقارب 2700 طالب وطالبة. كما قام فريق من متطوعي البنك بالمشاركة بأعمال تطوعية شملت زراعة ودهان وتنفيذ رسومات جدارية بهدف تهيئة بيئة تعليمية محفزة تنعكس إيجابا على الأداء الأكاديمي للطلاب.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.
ومؤسسة ولي العهد تأسست في عام 2015، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم، وإيمانه بقدرات الشباب الأردني. وتسعى المؤسسة إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال مسارات عملها الثلاثة: المشاركة الاقتصادية، القيادة، والتنمية المجتمعية المستدامة، عبر 27 موقعاً حول المملكة، تشمل مكاتب في جميع المحافظات.









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