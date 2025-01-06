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الأمور تختلط على بايدن ويقول إنه يعرف بوتين منذ أكثر من 47 عاما

1/6/2025 1:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختلط الأمر على الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى وهذه المرة حول القمة الأولى التي جمعته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إنه يعرف بوتين منذ أكثر من 47 عاما.
وجاء كلام الرئيس الأمريكي الحالي عن هذا الأمر يوم أمس الأحد خلال اجتماعه مع الأعضاء الجدد في الكونغرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي.
وكان الحديث وقتها يجري عن اللقاء بين بوتين وبايدن في القمة بين روسيا والولايات المتحدة التي جرت في 16 يونيو 2021 في جنيف.
وقال بايدن خلال اللقاء مع الديمقراطيين وبثته قناة C-SPAN: "لقد عرفت فلاديمير بوتين منذ أكثر من 47 عاما، أتذكر مقابلته في الفترة بين الانتخابات وأداء اليمين الدستورية (20 يناير 2021). أو بعد ذلك مباشرة.. كلا... اعذروني كان اللقاء قبل هذا التاريخ".
وأشار بايدن إلى أنه أراد في تلك اللحظة مناقشة استئناف الحوار بشأن السيطرة على الأسلحة النووية. ووفقا له، بدأ الزعيم الروسي يقول إن "روسيا تغيرت".
يشار إلى أنه في يونيو الماضي، أباح الرئيس الأمريكي بايدن لنفسه مرة أخرى الخروج بتصريحات مهينة بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفا إياه بـ"الديكتاتور". وقال أيضا في مقابلة مع قناة "إيه بي سي نيوز" إنه يعرفه منذ أكثر من 40 عاما .
روسيا اليوم










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