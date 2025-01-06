صحيفة: واشنطن ستخفف القيود على إرسال مساعدات إنسانية لسوريا

وأضافوا أن تخفيف القيود من شأنه أن يعفي مقدمي المساعدات من الاضطرار إلى الحصول على موافقة على أساس كل حالة على حدة. وأكدوا أن مثل هذا الإجراء سيفرض شروطا لضمان عدم "إساءة استخدام" سوريا للشحنات.

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