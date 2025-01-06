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صحيفة: واشنطن ستخفف القيود على إرسال مساعدات إنسانية لسوريا

1/6/2025 1:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن السلطات الأمريكية ستعلن اليوم الاثنين عن تخفيف القيود المفروضة على إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
ووفقا للصحيفة، فإن هذا الإجراء يؤكد حذر البيت الأبيض من رفع العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا حتى يتضح "اتجاه عمل" السلطات السورية الجديدة. ونقلت عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وافقت على تخفيف القيود خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وقال المسؤولون للصحيفة: "الإجراء سيسمح لوزارة الخزانة بإصدار إعفاءات للمجموعات الإنسانية والشركات التي تقدم الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية".


وأضافوا أن تخفيف القيود من شأنه أن يعفي مقدمي المساعدات من الاضطرار إلى الحصول على موافقة على أساس كل حالة على حدة. وأكدوا أن مثل هذا الإجراء سيفرض شروطا لضمان عدم "إساءة استخدام" سوريا للشحنات.

RT

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