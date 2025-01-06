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وفاة في حادث سير بمادبا و 4 إصابات بحوادث متفرقة في المملكة

1/6/2025 1:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد رئيس قسم سير مادبا الرائد عايد السردي بوقوع 4 حوادث سير في محافظة مادبا أمس الأحد بالتزامن مع الحالة الجوية الصعبة .
وبين السردي في تقرير إدارة السير المروري اليومي بأن أحد الحوادث نتج عنه وفاة أحد الأشخاص "رحمه الله" ، راجياً من الإخوة المواطنين الانتباه والحذر أثناء القيادة في هذه الظروف الجوية وتجنب الإمساك بالهاتف والتركيز في القيادة لتحقيق السلامة المرورية .
وأشارت الإدارة إلى وقوع حادث تدهور وتصادم صباح اليوم الإثنين بالقرب من إشارات عقبة بن نافع باتجاه جسر عبدون المعلق ، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة نتيجة تغيير المسرب بشكل مفاجئ .
ولفتت عبر تقريرها المروري إلى وقوع حادث سير أمس الأحد قبل جسر الأزرق بـ 2 كيلو متر تقريباً ، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات متوسطة ، جرى إسعافها من خلال كوادر الدفاع المدني إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ، فيما تواجدت كوادر إدارة السير في موقع الحادث لرفع الأثر المروري وإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي .








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