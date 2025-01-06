الأرصاد: انحسار حالة عدم الاستقرار الجوي تدريجياً مساء الاثنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية تحديثات الحالة الجوية حتى يوم الخميس.اليوم الاثنين، تشير التحليلات في إدارة الأرصاد الجوية إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في الشرق.

وتشهد مناطق شرق المملكة يوم الاثنين استمرار تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، مع توقع هطول زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد. كما قد تمتد بعض الزخات إلى المناطق الوسطى الشرقية صباحاً. أما باقي المناطق، فذكرت الأرصاد أنه سوف يسودها طقس بارد نسبي وغائم جزئياً، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ما يثير الغبار في مناطق البادية.

مع ساعات المساء تنحسر حالة عدم الاستقرار و تميل الأجواء للاستقرار التدريجي، وتتناقص كميات الغيوم. ليلاً، يصبح الطقس بارداً جداً في أغلب المناطق، وبارداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة ورياح شمالية شرقية معتدلة.

وحذرت من خطر جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة صباحاً، وخطر العواصف الرعدية وتساقط البرد شرق المملكة. ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

من الثلاثاء وحتى الخميس، يكون الطقس مستقراً في هذه الأيام مع أجواء باردة واحتمال تشكل الضباب والصقيع.

حيث تشهد المملكة أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس أجواءً مستقرة، حيث تبقى درجات الحرارة منخفضة، مع طقس بارد في أغلب المناطق ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً يوم الخميس.

أما ليلاً، فالطقس بارد جداً في معظم المناطق وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع فرصة لتشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.

وحذرت الأرصاد خلال هذه الأيام من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، وخطر تشكل الصقيع ليلاً في المرتفعات الجبلية العالية ومناطق السهول (خاصة الثلاثاء).