بايدن: لا ينبغي نسيان اقتحام الكابيتول في 2021

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذر الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد من أن أحداث 6 يناير 2021، عندما اقتحم أنصار دونالد مبنى الكابيتول قبل أربع سنوات، لا ينبغي نسيانها أو تكرارها.



وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض قبل يوم من مصادقة الكونغرس على فوز ترامب: "لا أعتقد أنه يجب أن نتظاهر بأن هذا لم يحدث".



وكان ترامب قد دعا بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام بايدن في 2020، الكونغرس إلى منع المصادقة على فوز الأخير، مدعيًا بدون أدلة أن تزويرًا واسع النطاق أدى إلى خسارته.



ولاحقًا اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول وعرقلوا عملية المصادقة على فوز بايدن التي تأخرت حتى صباح اليوم التالي.



وأضاف بايدن الأحد: "أعتقد أن ما فعله كان تهديدًا حقيقيًا للديمقراطية"، مردفًا: "أنا متفائل بأننا تجاوزنا ذلك".



وحذر: "لا ينبغي أن يتكرر ذلك، ولا أعتقد أنه ينبغي نسيانه"، مؤكدًا على جهوده لضمان "انتقال سلس" للسلطة.



وأكد بايدن أنه يجب العودة إلى قواعد الانتقال "الطبيعي" للسلطة.



وعلى عكس انتخابات 2020، أقرَّ بايدن بسرعة بفوز ترامب في الانتخابات، حيث دعاه إلى البيت الأبيض لإظهار التزامه بالانتقال السلمي للسلطة.

سكاي نيوز عربية