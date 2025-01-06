برد الشتاء يشعل أسعار النفط عالميا.. أعلى مستوى منذ أكتوبر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجلت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين المبكرة، ارتفاعًا ملحوظًا، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بعاملين رئيسيين: الأول هو انخفاض درجات الحرارة في نصف الكرة الشمالي، ما يُتوقع أن يزيد الطلب على وقود التدفئة. أما العامل الثاني، فهو الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة الصينية مؤخرًا، والتي قد تحفز النمو الاقتصادي، وبالتالي الطلب على الطاقة.

وبحلول الساعة 0125 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 76.66 دولار للبرميل، وكانت عقود خام برنت استقرت الجمعة عند أعلى مستوياتها منذ 14 أكتوبر. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 22 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 74.18 دولار للبرميل بعد أن أغلقت يوم الجمعة عند أعلى مستوياتها منذ 11 أكتوبر، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

وتعمل بكين على تعزيز التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر، إذ أعلنت الجمعة أنها ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز الاستثمار التجاري ومبادرات تعزيز الاستهلاك.

وفيما يتعلق بالإمدادات، يتوقع بنك غولدمان ساكس انخفاض إنتاج إيران وصادراتها بحلول الربع الثاني نتيجة للتغيرات السياسية المتوقعة والعقوبات الأكثر صرامة من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال إن إنتاج الدولة العضو في منظمة أوبك قد ينخفض بمقدار 300 ألف برميل يوميًا إلى 3.25 مليون برميل يوميًا بحلول الربع الثاني.

وأظهر تقرير أسبوعي صادر عن شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز الجمعة أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على الإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار منصة واحدة إلى 482 الأسبوع الماضي.

سكاي نيوز عربية