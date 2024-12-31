الرئيس التنفيذي لناسا يحاضر حول تحديات الذكاء الاصطناعي بالجامعة الأردنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- - قال الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مركز ناسا - جودارد لرحلات الفضاء الدكتور عمر حتاملة، إن تأثير الذكاء الاصطناعي في مستقبل البشرية بات حتميا على مجالات الحياة كلها.وأشار، خلال محاضرة نظمتها وحدة البرنامج الدولي والتسويق والخريجين في الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء، ضمن سلسلة "أحاديث الأردنية"، بحضور رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات ونوابه، إلى الفارق الكبير الذي أحدثته النماذج اللغوية الكبيرة منذ عام 2021؛ وهذا جعل هذه الأدوات متاحة للجميع، متوقعا تغييرات جذرية مستقبلية مع اندماج تقنيات الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.



واستعرض حتاملة الابتكارات المذهلة في المجال الطبي بفضل الذكاء الاصطناعي، مثل تسريع تشخيص الأمراض، وتصميم أدوية ولقاحات جديدة، وتقنيات مراقبة الصحة عبر تطبيقات ذكية، وأبرز التحديات المتصلة بهذه التقنيات، بما في ذلك الخصوصية والأمن، والتأثير الكبير في سوق العمل، مشيرا إلى ضرورة تنظيم هذه التقنية؛ لضمان تقليل آثارها السلبية.

ولفت إلى أن الروبوتات الذكية والذكاء الاصطناعي سيغيران بشكل جذري سوق العمل، وسيؤثران في مجالات عدة؛ مثل الهجرة والاقتصاديات العالمية التي تعتمد على العمال المهاجرين، إضافة إلى تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف الإبداعية، مثل الموسيقى التي قد تتطور بفضل هذه التقنيات، ذلك إلى جانب الابتكارات الطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل الطباعة الحيوية للأعضاء.

كما حذر من الاستخدامات الضارة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل الأسلحة الآلية، والتزييف العميق، والمخاطر المتصلة بالتحكم المركزي في الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الاستقلالية والسيادة، واحتمالية احتكار التقنية من قبل شركات معينة؛ ما يتطلب ضمان تعددية الشركات العاملة في هذا المجال، مؤكدا أهمية العمل الجماعي؛ لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي، وضمان استخدامه بشكل أخلاقي ومستدام.

وأوضح حتاملة في محاضرته أن الذكاء الاصطناعي العام (AGI) يمثل المرحلة المقبلة للذكاء الاصطناعي؛ إذ ستتمتع الأنظمة بقدرات مشابهة لعقل الإنسان، من حيث التفكير المتقدم، وحل المشكلات، والذاكرة طويلة المدى، وتوقع أن تتحقق هذه المرحلة بحلول نهاية العقد الحالي، وشدد على أهمية تطوير أطر تنظيمية وأخلاقية تضمن الشفافية والمساءلة، وتجنب التحيزات في البيانات المستخدمة لتدريب هذه الأنظمة.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات التي يدرب عليها؛ وهذا يبرز الحاجة إلى تحسين جودة هذه البيانات، وتخفيف التحيزات قدر الإمكان، كما تطرق إلى التحديات الأخلاقية المتصلة بالذكاء الاصطناعي.

وأكد ضرورة إيجاد توازن دقيق بين وضع القوانين؛ لضمان الابتكار والتنظيم الفعال، مشيدا بالإجراءات الأوروبية الجديدة، بعدها خطوة مهمة، مع الدعوة إلى تطويرها بشكل مستمر؛ لتكون أكثر ملاءمة وتأثيرا.

كما نوه حتاملة إلى أن التكنولوجيا الحديثة لم تعد محصورة في مجال محدد، بل أصبحت عابرة للقطاعات، ومتعددة للاستخدامات، ودعا إلى تعزيز التعاون بين الحكومات، والصناعات، والأكاديميين، والشركات الناشئة؛ لتحقيق تكامل يساهم في الابتكار والتطور، وشدد على أهمية اتخاذ نهج استباقي؛ فينبغي للمجتمعات رؤية التغيرات المستقبلية، والاستعداد لها بدلا من الاستجابة المتأخرة.