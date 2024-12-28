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منظمة الصحة تعلن مستشفى كمال عدوان خاليا

12/28/2024 3:11:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة الصحة العالمية -اليوم السبت- أن مستشفى كمال عدوان صار خاليا عقب عملية عسكرية إسرائيلية أدت إلى خروج آخر مرفق صحي كبير شمال قطاع غزة عن الخدمة.
وأوضحت المنظمة أن 15 مريضا في حال حرجة و50 من مقدمي الرعاية و20 من العاملين في مجال الصحة نقلوا، مساء أمس، إلى المستشفى الأندونيسي الذي "يفتقر إلى المعدات والإمدادات اللازمة لتوفير الرعاية الكافية".
وقالت أيضا إنها "روّعت" بالعملية الإسرائيلية، مؤكدة أنها فقدت الاتصال بمدير المستشفى حسام أبو صفية.









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