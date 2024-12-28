منظمة الصحة تعلن مستشفى كمال عدوان خاليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت منظمة الصحة العالمية -اليوم السبت- أن مستشفى
كمال عدوان صار خاليا عقب عملية عسكرية إسرائيلية أدت إلى خروج آخر مرفق صحي كبير شمال قطاع غزة عن الخدمة.
وأوضحت المنظمة أن 15 مريضا في حال حرجة و50 من مقدمي الرعاية و20 من العاملين في مجال الصحة نقلوا، مساء أمس، إلى المستشفى الأندونيسي الذي "يفتقر إلى المعدات والإمدادات اللازمة لتوفير الرعاية الكافية".
وقالت أيضا إنها "روّعت" بالعملية الإسرائيلية، مؤكدة أنها فقدت الاتصال بمدير المستشفى حسام أبو صفية.
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