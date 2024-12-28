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القسام: مجاهدونا اقتحموا نقطة عسكرية صهيونية واوقعوا افرادها بين قتيل وجريح

12/28/2024 3:11:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام تمكّن مجاهديها من اقتحام نقطة عسكرية صهيونية في منطقة أبو صفية شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.
وقالت كتائب القسام إنه وبعد عودتهم من خطوط القتال، أبلغ مجاهدوها عن اقتحام النقطة العسكرية الصهيونية والاشتباك مع جنود العدو بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية وإيقاعهم بين قتيل وجريح.








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