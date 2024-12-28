36 شهيدا بغزة منذ فجر اليوم
التاريخ
12/28/2024 3:11:43 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت مصادر طبية للجزيرة إن 36 شهيدا سقطوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 24 منهم شمالي القطاع.
وكان قد أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بيت حانون شمالي قطاع غزة فجر اليوم السبت.
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