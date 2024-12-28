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36 شهيدا بغزة منذ فجر اليوم

12/28/2024 3:11:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مصادر طبية للجزيرة إن 36 شهيدا سقطوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 24 منهم شمالي القطاع.

وكان قد أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بيت حانون شمالي قطاع غزة فجر اليوم السبت.

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