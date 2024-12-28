قطر تجري مباحثات مع وفد حماس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الخارجية القطرية ان رئيس الوزراء وزير
الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استقبل وفد حركة حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار برئاسة خليل الحية.
وأضاف "اللقاء استعرض مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وبين ان "رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وفد حماس سبل دفع المفاوضات لضمان الوصول إلى اتفاق واضح وشامل".
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