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قطر تجري مباحثات مع وفد حماس

12/28/2024 3:11:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الخارجية القطرية ان رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استقبل وفد حركة حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار برئاسة خليل الحية.


وأضاف "اللقاء استعرض مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة".


وبين ان "رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وفد حماس سبل دفع المفاوضات لضمان الوصول إلى اتفاق واضح وشامل".

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