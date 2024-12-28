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مكتب نتنياهو ينفي الأنباء عن صفقة مصغرة

12/28/2024 3:11:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ما يجري الحديث عنه وتداوله بشأن احتمال إبرام "صفقة مصغرة" لتبادل الأسرى قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب هو "محض كذب".

وكانت قد أفادت مصادر لصحيفة "يسرائيل هيوم" بأن هناك توقعات بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى قبل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه رسمياً.

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