مكتب نتنياهو ينفي الأنباء عن صفقة مصغرة

مكتب نتنياهو ينفي الأنباء عن صفقة مصغرة
التاريخ
12/28/2024 3:11:37 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
إن ما يجري الحديث عنه وتداوله بشأن احتمال إبرام "صفقة مصغرة" لتبادل الأسرى قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
هو "محض كذب".
وكانت قد أفادت مصادر لصحيفة "يسرائيل هيوم" بأن هناك توقعات بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى قبل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه رسمياً.
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