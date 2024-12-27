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نواب كوريا الجنوبية يعزلون رئيس البلاد المؤقت هان داك سو

12/27/2024 5:08:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عزل النواب الكوريون الجنوبيون، الجمعة، رئيس البلاد بالوكالة هان داك-سو، معتبرين أنه "شارك بنشاط في التمرد" بعدما أعلن سلفه فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الحالي.
وقال رئيس الجمعية الوطنية وو ون-شيك "أعلن أن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك-سو قد أقرت. ومن أصل 192 نائبا شاركوا في التصويت، أيد 192 مذكرة العزل".
يأتي ذلك فيما ستعقد المحكمة الدستورية أول جلسة استماع لها، اليوم الجمعة، بشأن قضية الرئيس يون سوك يول الذي صوت البرلمان لصالح مساءلته وجرى إيقافه عن العمل بعد قيامه بمحاولة لم تدم طويلا لفرض الأحكام العرفية.
وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق في التاريخ الدستوري للبلاد التي يقدم فيها اقتراح عزل رئيس مؤقت إلى جلسة عامة للتصويت عليه، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
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