ما الذي ينتظر سويسرا: التوقعات الاقتصادية لعام 2025

MENAFN - Swissinfo) توقّعات بنمو قويّ، وسعي لتحقيق الكفاءة في صناعة الأغذية، وحالة من عدم اليقين في قطاع الأدوية: يسلّط الصحفيون والصحفيات في سويس إنفو الضوء على أبرز التطورات التي تنتظر الاقتصاد السويسري في عام 2025.



English en What lies ahead for Switzerland: an economic outlook for 2025 الأصلي طالع المزيدWhat lies ahead for Switzerland: an economic outlook for 2025

Deutsch de Das erwartet die Schweiz: Unser Wirtschaftsausblick für 2025 طالع المزيدDas erwartet die Schweiz: Unser Wirtschaftsausblick für 202

Français fr Ce qui attend la Suisse: les perspectives économiques pour 2025 طالع المزيدCe qui attend la Suisse: les perspectives économiques pour 202

Italiano it Cosa ci aspetta nel 2025: prospettive per l'economia svizzera طالع المزيدCosa ci aspetta nel 2025: prospettive per l'economia svizzera

Español es Perspectivas económicas de Suiza en 2025 طالع المزيدPerspectivas económicas de Suiza en 2025

Português pt O que a Suíça espera da economia em 2025 طالع المزيدO que a Suíça espera da economia em 2025

日本語 ja スイス経済展望2025 輸出産業を取り巻く雲 طالع المزيدスイス経済展望2025 輸出産業を取り巻く

中文 zh 2025年瑞士经济展望:风雨后能否再现繁荣? طالع المزيد2025年瑞士经济展望:风雨后能否再现繁荣 Русский ru Что ждет экономику Швейцарии: прогноз на 2025 год طالع المزيدЧто ждет экономику Швейцарии: прогноз на 2025 го

تم نشر هذا المحتوى على 27 ديسمبر 2024 - 09:00 15دقائق سامويل جابيرغ , جيسيكا دافيس بلوس , أناند شاندراسيخار , ماثيو آلّـن , ريتو غيزي فون فارتبوغ

لقد أثبت الاقتصاد السويسري قدرته على الصمود أمام تقلّبات الاقتصاد العالمي، وضغوط التضخم في الآونة الأخيرة. ويُتوقّع في عام 2025 نموّه بوتيرة أسرع، ولكن سيبقى دون إمكانياته الكاملة. فقد رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مثلا، توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي السويسري للسنة القادمة من 1،4% إلى 1،5%.