ما الذي ينتظر سويسرا: التوقعات الاقتصادية لعام 2025

(MENAFN
- Swissinfo)
توقّعات بنمو قويّ، وسعي لتحقيق الكفاءة في صناعة الأغذية، وحالة من عدم اليقين في قطاع الأدوية: يسلّط الصحفيون والصحفيات في سويس إنفو الضوء على أبرز التطورات التي تنتظر الاقتصاد السويسري في عام 2025.
تم نشر هذا المحتوى على
27 ديسمبر 2024 - 09:00
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سامويل جابيرغ ,
جيسيكا دافيس بلوس ,
أناند شاندراسيخار ,
ماثيو آلّـن ,
ريتو غيزي فون فارتبوغ
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What lies ahead for Switzerland: an economic outlook for 2025
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لقد أثبت الاقتصاد السويسري قدرته على الصمود أمام تقلّبات الاقتصاد العالمي، وضغوط التضخم في الآونة الأخيرة. ويُتوقّع في عام 2025 نموّه بوتيرة أسرع، ولكن سيبقى دون إمكانياته الكاملة. فقد رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مثلا، توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي السويسري للسنة القادمة من 1،4% إلى 1،5%.
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