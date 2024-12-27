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ما الذي ينتظر سويسرا: التوقعات الاقتصادية لعام 2025

12/27/2024 5:07:59 AM
(MENAFN- Swissinfo) توقّعات بنمو قويّ، وسعي لتحقيق الكفاءة في صناعة الأغذية، وحالة من عدم اليقين في قطاع الأدوية: يسلّط الصحفيون والصحفيات في سويس إنفو الضوء على أبرز التطورات التي تنتظر الاقتصاد السويسري في عام 2025.

تم نشر هذا المحتوى على 27 ديسمبر 2024 - 09:00 15دقائق سامويل جابيرغ , جيسيكا دافيس بلوس , أناند شاندراسيخار , ماثيو آلّـن , ريتو غيزي فون فارتبوغ
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لقد أثبت الاقتصاد السويسري قدرته على الصمود أمام تقلّبات الاقتصاد العالمي، وضغوط التضخم في الآونة الأخيرة. ويُتوقّع في عام 2025 نموّه بوتيرة أسرع، ولكن سيبقى دون إمكانياته الكاملة. فقد رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مثلا، توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي السويسري للسنة القادمة من 1،4% إلى 1،5%.

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