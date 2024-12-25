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محافظ الجنوبية: استمرار متابعة احتياجات الأهالي لخدمة الشراكة المجتمعية

12/25/2024 7:14:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظة،‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬والوجهاء‭ ‬وأعيان‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬والمسؤولين‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالحضور،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الأهالي‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬التنموية‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الرؤية‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬للاستماع‭ ‬المباشر‭ ‬لآراء‭ ‬المواطنين‭ ‬ومقترحاتهم‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬الرؤى‭ ‬والتطلعات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الأمنية‭ ‬والخدمية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬خلال‭ ‬المجلس،‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬تسعى‭ ‬لمد‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الأهالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬المباشر‭ ‬عبر‭ ‬المجلس‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لنقل‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬لمختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومتابعة‭ ‬حلها،‭ ‬مبيناً‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬تسّخر‭ ‬فريقاً‭ ‬متكاملاً‭ ‬لاستقبال‭ ‬كافة‭ ‬مقترحات‭ ‬وملاحظات‭ ‬الأهالي‭ ‬بأساليب‭ ‬حديثة‭ ‬ومبتكرة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬نهج‭ ‬التواصل‭ ‬ومتابعة‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬هو‭ ‬أساس‭ ‬عمل‭ ‬المحافظة‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬استمع‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬والمقترحات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأهالي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬المتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬لكل‭ ‬الملاحظات‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الخدمية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الصورة‭ ‬الحضارية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬الجنوبية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬المجلس،‭ ‬عبر‭ ‬الأهالي‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬الدائم‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬مع‭ ‬الأهالي،‭ ‬وسعيه‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات،‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬احتياجات‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الأهالي‭ ‬والمواطنين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭. ‬

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