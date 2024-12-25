محافظ الجنوبية: استمرار متابعة احتياجات الأهالي لخدمة الشراكة المجتمعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، في مجلس المحافظة، عدداً من النواب والوجهاء وأعيان الأهالي في المحافظة الجنوبية، بحضور العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وعدد من الضباط والمسؤولين من المحافظة الجنوبية.
وفي مستهل اللقاء، رحب سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالحضور، مؤكداً أهمية تعزيز التواصل مع الأهالي وتلبية احتياجاتهم التنموية وذلك ضمن الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للاستماع المباشر لآراء المواطنين ومقترحاتهم التي تواكب الرؤى والتطلعات الرائدة في مختلف المجالات الأمنية والخدمية والاجتماعية.
وأكد سمو المحافظ خلال المجلس، أن المحافظة الجنوبية تسعى لمد جسور التواصل مع الأهالي من خلال اللقاء المباشر عبر المجلس الأسبوعي لنقل احتياجاتهم لمختلف الجهات الحكومية ومتابعة حلها، مبيناً سموه أن المحافظة تسّخر فريقاً متكاملاً لاستقبال كافة مقترحات وملاحظات الأهالي بأساليب حديثة ومبتكرة، مؤكداً أن نهج التواصل ومتابعة احتياجات الأهالي هو أساس عمل المحافظة.
هذا وقد استمع سمو المحافظ لعدد من الملاحظات والمقترحات في عدد من المجالات المختلفة من قبل الأهالي، مؤكداً سموه المتابعة الحثيثة لكل الملاحظات الواردة من خلال التنسيق مع الجهات الخدمية التي تسهم في تحقيق الصورة الحضارية في مختلف مناطق الجنوبية.
وفي ختام المجلس، عبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم على التواصل الدائم الذي يوليه سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية مع الأهالي، وسعيه لتقديم أفضل الخدمات، وتوفير كافة احتياجات ومتطلبات الأهالي والمواطنين في كافة مناطق المحافظة.
كلمات دالة
MENAFN25122024000055011008ID1109030275
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.