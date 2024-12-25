النائب العام المصري يشيد بإنشاء مفوضية حقوق السجناء في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التقى النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه بالقاهرة، غادة حميد حبيب، الأمين العام للتظلمات، رئيسة مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والوفد المرافق لها بمناسبة زيارة العمل التي يقومون بها لجمهورية مصر العربية، وقد جرى في الاجتماع بحث أوجه التعاون بين المفوضية والنيابة العامة المصرية في مجالات الاختصاص المتشابة وتعزيز احترام حقوق الإنسان في تلك المجالات.
وقد أثنى النائب العام على إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والتي تعد الأولى من نوعها خليجيا، والدور التي تقوم به في مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل والمحتجزين بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها. وأوضح النائب العام المصري أن البرنامج المُعد للوفد البحريني سيتناول زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان؛ لتعريف الوفد بالإجراءات التي تتبعها النيابة العامة المصرية للإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل، كما تناول الحديث عن كيفية تطوير منظومة العدالة الجنائية، وسعي النيابة العامة الدائم نحو مواكبة التقدم التكنولوجي. وقد وجهت الأمين العام للتظلمات رئيسة مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين الشكر الى النائب العام المصري على حفاوة الاستقبال، وأعربت عن تطلعها والوفد المرافق لها، لتعزيز سبل التعاون المهني والقانوني مع النيابة العامة في مصر لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين.
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