النائب العام المصري يشيد بإنشاء مفوضية حقوق السجناء في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬أثنى‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬مفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬السجناء‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬خليجيا،‭ ‬والدور‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬والمحتجزين‭ ‬بهدف‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬أوضاع‭ ‬احتجاز‭ ‬النزلاء‭ ‬والمعاملة‭ ‬التي‭ ‬يتلقونها‭. ‬وأوضح‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬المصري‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬المُعد‭ ‬للوفد‭ ‬البحريني‭ ‬سيتناول‭ ‬زيارة‭ ‬مركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬بالعاشر‭ ‬من‭ ‬رمضان؛‭ ‬لتعريف‭ ‬الوفد‭ ‬بالإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬المصرية‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل،‭ ‬كما‭ ‬تناول‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية،‭ ‬وسعي‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الدائم‭ ‬نحو‭ ‬مواكبة‭ ‬التقدم‭ ‬التكنولوجي‭. ‬وقد‭ ‬وجهت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للتظلمات‭ ‬رئيسة‭ ‬مفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬السجناء‭ ‬والمحتجزين‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشكر‭ ‬الى‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬حفاوة‭ ‬الاستقبال،‭ ‬وأعربت‭ ‬عن‭ ‬تطلعها‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لها،‭ ‬لتعزيز‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المهني‭ ‬والقانوني‭ ‬مع‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬صالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

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