وكيل وزارة الشباب يشارك في اجتماع فريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون والأردن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك مروان فؤاد كمال وكيل وزارة شؤون الشباب في الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشباب، والذي عقد في الدوحة بدولة قطر الشقيقة، وذلك بمشاركة وكلاء وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس والأمانة العامة، والأمين العام لوزارة الشباب بالمملكة الأردنية الهاشمية.
ويأتي الاجتماع في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتنفيذاً لقرارات مقام المجلس الأعلى المتضمنة التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، في جميع المجالات، منها مجال العمل الشبابي.
تناول الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، من أبرزها تعزيز مكتسبات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في المجال الشبابي، واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات التي سترفع إلى اجتماع وزراء الشباب والرياضة لإصدار قراراتهم حيالها.
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