وكيل وزارة الشباب يشارك في اجتماع فريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون والأردن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويأتي‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬لقرارات‭ ‬مقام‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬المتضمنة‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الخاصة‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬المشترك،‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬منها‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الشبابي‭.‬

تناول‭ ‬الاجتماع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعماله،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬تعزيز‭ ‬مكتسبات‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الشبابي،‭ ‬واختتم‭ ‬الاجتماع‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬سترفع‭ ‬إلى‭ ‬اجتماع‭ ‬وزراء‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬لإصدار‭ ‬قراراتهم‭ ‬حيالها‭.‬

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