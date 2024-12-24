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وكيل وزارة الشباب يشارك في اجتماع فريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون والأردن

12/24/2024 7:17:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬مروان‭ ‬فؤاد‭ ‬كمال‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬لفريق‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الشباب،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬وكلاء‭ ‬وزارات‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لوزارة‭ ‬الشباب‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭.‬‮

ويأتي‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬لقرارات‭ ‬مقام‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬المتضمنة‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الخاصة‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬المشترك،‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬منها‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الشبابي‭.‬

تناول‭ ‬الاجتماع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعماله،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬تعزيز‭ ‬مكتسبات‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الشبابي،‭ ‬واختتم‭ ‬الاجتماع‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬سترفع‭ ‬إلى‭ ‬اجتماع‭ ‬وزراء‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬لإصدار‭ ‬قراراتهم‭ ‬حيالها‭.‬

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